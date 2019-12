Série d’entrées par effraction à Sainte-Foy: un religieux surprend un suspect dans sa chambre

Un individu a eu l’audace de se rendre dans la chambre d’un frère religieux, au Collège de Champigny, au milieu d’une folle nuit durant laquelle il aurait visité et vandalisé un total de quatre bâtiments et tenté vainement de voler le coffre-fort d’un club de golf.

Selon ce que Le Journal de Québec a pu apprendre sur place, un membre de la congrégation des frères du Sacré-Cœur a eu la surprise d’apercevoir une ombre dans l’appartement qu’il occupe dans l’établissement scolaire, comme quelques dizaines de religieux. Il était environ 4h, vendredi matin.

Le frère a sommé à l’intrus de partir et celui-ci s’est rapidement exécuté. Le personnel de l’école a ensuite constaté que quelques portes et vitres avaient été défoncées, notamment près du gymnase. La direction du collège n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Trois autres intrusions

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) croit que cet incident serait lié à trois autres signalements pour des entrées par effraction entre 2h et 6h30, durant cette même nuit.

La porte arrière d’un restaurant de mets chinois, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, et quelques fenêtres dans le bâtiment voisin, qui abrite un fabricant de logiciels scientifiques, ont été endommagées.

En fin de nuit, c’est le club de golf l’Albatros, sur la route de l’Aéroport, qui était ciblé. Le propriétaire, Guy Robichaud, fait état de deux vitres cassées, d’un système d’alarme arraché, de quelques pièces de monnaie dérobées... et d’un coffre-fort qui n’est plus à sa place. Trop lourd, le malfaiteur l’aurait finalement abandonné.

«Il a réussi à le sortir du [bâtiment], mais pas à partir avec», indique l’homme, en soulignant qu’il «n’y avait pas grand-chose dedans».

Selon lui, l’individu a laissé des traces à plusieurs endroits sur la propriété, notamment près de roulottes, d’un garage, et même sur le toit de l’immeuble principal.

Conséquences

Les dommages s’élèveraient tout au plus à quelques milliers de dollars. «On peut plus parler de vandalisme que de vol, mais on voit que le but était du vol», affirme M. Robichaud.

L’entrepreneur explique que ce n’est pas la première fois que son commerce est la cible de vandales ou de pilleurs. Pourtant, ce genre de délits ne rapporte généralement pas et peut être lourd de conséquences, s’interroge-t-il.

«Ils traînent ça toute leur vie. Ils trainent ce CV-là, si on peut dire. On ne sait pas où l’on va être dans 15, 20 ans, ce que l’on va vouloir comme job ou quelle porte on voudra ouvrir. Des fois, les portes vont être fermées», dit-il.

La police a déployé beaucoup d’efforts pour localiser l’auteur présumé de ces méfaits, dont elle n’a pas donné la description, ni même le sexe. En après-midi, vendredi, il n’y avait eu aucune arrestation dans ce dossier.

Voici les quatre commerces qui ont été ciblés

1. Restaurant Général Tao, 7150 boulevard Wilfrid-Hamel

Visité à 2h, le système d'alarme s'est déclenché.

2. Le Collège de Champigny, 1400, route de l'Aéroport

Visité à 4h20, c'est un témoin qui a contacté la police.

3. Un centre de massothérapie, 7140 boulevard Wilfrid-Hamel

Visité vers 5h35, le système d'alarme a retenti.

4. Club de golf l'Albatros, 1418 route de l'Aéroport

Visité vers 6h20 selon un citoyen.