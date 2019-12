Un deuil difficile à faire pour des sinistrés de Sainte-Marie

La détresse psychologique est encore bien palpable à Sainte-Marie de Beauce, huit mois après les inondations majeures, et les réjouissances des Fêtes sont assombries pour de nombreux sinistrés.

La rue Notre-Dame, à Sainte-Marie, a toutes les allures d’une rue fantôme. Huit mois après que la rivière Chaudière est sortie de son lit, inondant des dizaines de résidences, une grande partie de celles-ci ont déjà été rasées. De nombreux terrains vagues sont les seules traces des familles qui y ont habité.

Ce n’est pas le cas de la maison de Ginette Blanchette, qui ne sera démolie qu’au printemps prochain.

Vivant sans eau ni électricité depuis le drame, la dame de 68 ans a dû se résigner à quitter sa résidence le 1er novembre. Une deuxième inondation survenue à cette date et le froid insoutenable ont eu raison d’elle.

«Ça faisait à peine six mois que j’habitais dans cette maison-là, on était en pleine rénovation. Imagine acheter plein d’affaires, te retourner, et tu perds tout. C’est très difficile. Les gens [qui ne sont pas d’ici] n’ont aucune idée de l’ampleur de ce drame-là», laisse tomber la dame qui a emménagé chez sa voisine d’en face. Les deux femmes se partagent un deux et demie.

Détresse

Michel Paré vit au rez-de-chaussée de cette bâtisse et côtoie les deux femmes chaque jour depuis plusieurs mois. Il a constaté que la détresse psychologique occasionnée par une telle situation touche beaucoup de monde.

«Il y a un jeune qu’on connaissait bien, qui s’est enlevé la vie la semaine dernière, sur la rue. Et il n’est pas le seul depuis les inondations. Moi, je vis du stress post-traumatique, je ne suis plus capable d’entendre des maisons se faire démolir», confie-t-il, les larmes aux yeux.

«La seule bonne nouvelle de ce sinistre-là, c’est que ça nous a permis de tisser des liens, de nous souder en tant que communauté», ajoute Mme Blanchette, qui compte trouver un logement pour cohabiter avec son actuelle colocataire et M. Paré, lorsque le logement dans lequel ils se trouvent sera mis à terre.

Dernier temps des fêtes

Photo Jérémy Bernier

Maurice Bolduc et sa conjointe Paule Poulin auront pour leur part un double deuil à faire cette année. En plus de passer leur dernier temps des Fêtes avec leurs proches dans la demeure familiale qu’ils habitent depuis 43 ans, ils devront se départir de leur chienne, Zoé. Cette dernière n’est pas acceptée dans le jumelé qu’a trouvé le couple, l’un des rares toujours disponibles à Sainte-Marie.

«Le plus triste, ça va être de laisser notre chien. On veut lui trouver une bonne famille, mais c’est difficile, parce qu’on ne sait jamais à qui on a affaire. Zoé, c’est comme notre petite fille», confie Mme Poulin.

En attendant de prendre possession de leur future maison, ils profiteront de ces derniers moments avec leur famille pour se remémorer les bons moments vécus au fil des années.

«On a toujours eu de beaux temps des Fêtes ici, c’est la même chose cette année. Il faut garder l’esprit des Fêtes.»

Une communauté tissée serrée

La communauté touchée par les inondations continue de se serrer les coudes en Beauce. Plusieurs organismes travaillent fort pour tenter de redonner le sourire aux victimes.

C’est le cas de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce qui, en plus d’avoir lancé une campagne de solidarité pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu, a organisé un souper de Noël pour les sinistrés.

«Maintenant que plusieurs organismes qui ont eux-mêmes été touchés par le sinistre sont remis sur pied, notre devoir est de rediriger les gens vers ceux-ci», a indiqué la directrice générale de l’organisme, Luce Lacroix.

Ressource

Parlant d’organismes victimes des inondations, La Source de Sainte-Marie en est un bon exemple.

De leurs deux établissements situés dans la municipalité, seulement un subsiste encore, malgré un sous-sol condamné.

«On a été obligés de louer un local pour offrir nos denrées alimentaires, parce qu’il n’y a pas assez de place dans la maison qui reste pour tout entreposer. C’est pour ça que notre service alimentaire est passé de 3 $ à 5 $», a expliqué le vice-président de La Source, Gilles Boutin.

Photo Jérémy Bernier

Comme l’organisme se trouvait dans un secteur plus abordable de la municipalité, il desservait une centaine de familles.

Depuis les inondations, ce nombre est passé à environ 60 en raison des déménagements.