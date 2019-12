Verglas, soleil, neige: un peu de tout pour finir l'année

Verglas et pluie vendredi, soleil samedi, nuages dimanche, neige lundi; les Québécois ont droit à un véritable cocktail météorologique pour terminer l'année.

Vendredi, pratiquement tout le sud du Québec, de l'Abitibi au Bas-Saint-Laurent, en passant par le Saguenay et la région métropolitaine, se trouvait sous le coup d'un avertissement de pluie verglaçante. Entre 2 et 4 mm de verglas étaient attendus selon les régions, a précisé Environnement Canada.



Les précipitations étaient appelées à se changer en pluie en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi, au fur et à mesure que le mercure grimpera.



Le ciel doit commencer à se dégager au cours de la nuit de vendredi à samedi, pour laisser place à une journée généralement douce et ensoleillée un peu partout dans le sud-ouest de la province, avec des maximums attendus de 3 °C à Montréal et de 1 °C à Québec.



Las, la grisaille reprendra rapidement ses droits. Une nouvelle dépression s'amènera tranquillement sur le Québec dimanche, assombrissant d'abord l'Outaouais, avant de s'étendre vers l'est.



Cette dépression devrait amener des précipitations de neige avec elle dès lundi et jusqu'à mardi. Les quantités et la forme que prendra ces précipitations demeuraient toutefois incertaines, surtout dans les secteurs les plus au sud et à l'ouest du Québec, puisque la température est appelée à osciller autour du point de congélation lundi, notamment à Montréal



En matinée, vendredi, seule la région de Gatineau se trouvait sous le coup d'un bulletin météorologique spécial.



«Une intense dépression en provenance du sud-ouest des États-Unis poussera une tempête hivernale sur l'est de l'Ontario et certains secteurs du centre de l'Ontario de dimanche après-midi jusqu'à lundi. De la pluie verglaçante débutera dimanche après-midi dans la plupart des régions, puis les précipitations se changeront en pluie lundi matin», a expliqué Environnement Canada.



L'organisme a ajouté qu'il prévoit «un mélange de neige et de grésil tard dimanche qui se changera en pluie verglaçante tôt lundi matin» pour la vallée de l'Outaouais.