Vote crucial des employés de Swissport

Les employés de Swissport se prononcent vendredi sur l’entente de principe qui est intervenue avec l’employeur à la suite d’un blitz de négociations, permettant d’éviter le déclenchement d’une grève le jour de Noël à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La centaine de membre du Syndicat des Machinistes est appelée à se prononcer jusqu’à 19h, lors d’une réunion de ratification. Les résultats pourraient être connus vendredi soir ou samedi matin.

Si l’entente de principe est refusée, une grève pourrait être déclenchée dès le 1er janvier 2020 à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Pour l’un des travailleurs rencontrés par TVA Nouvelles, l’acceptation de l’entente de principe par les syndiqués ne sera peut-être pas aussi facile que certains pourraient le croire.

«En ce moment, on est les moins payés de tout l’aéroport. Lors de la première offre qu’ils ont faite, ils sont arrivés avec une coupe de salaires. Fait que c’est pour ça qu’on n’a pas eu le choix de se rendre jusqu’à la grève. En ce moment, ils nous donnent que des ‘’peanuts’’ et ils espèrent qu’on accepte ça», explique un travailleur rencontré sur place par TVA Nouvelles.

«Rendu là, c’est de savoir jusqu’où on est prêts à aller. On va voir si les gens aiment ça se faire niaiser ou pas», ajoute le syndiqué qui siège au comité de négociation.

Le président général du district 140 s’est fait prudent dans ses commentaires.

«Il y a des augmentations c’est sûr, mais ils ont tout pris depuis 2015. Avant 2015, on avait un salaire moyen de 23-24$ de l’heure. Là on est tombé à 15$. On essaie d’augmenter la moyenne pour avoir des employés, parce que personne ne veut faire ce travail pour ce salaire», explique Peter Tsoukalas.

Les travailleurs de Swissport qui réclamaient de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, s’occupent de fournir du carburant pour les compagnies aériennes et font la manutention des bagages pour plusieurs transporteurs à Montréal-Trudeau.

Leur convention collective est échue depuis le mois d’août 2019.