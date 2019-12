30% des koalas du sud de l’Australie auraient péri

Près d'un tiers des koalas de la région australienne de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie pourraient avoir été tués dans des feux de brousse mortels qui brûlent de façon incontrôlable, a déclaré le ministre de l'Environnement du pays, Sussan Ley.

«Jusqu'à 30% des koalas de la région pourraient avoir été tués, car jusqu'à 30% de leur habitat a été détruit. Nous en saurons plus lorsque les incendies se seront calmés et qu'une évaluation appropriée pourra être faite», a déclaré Lay vendredi dernier.

Depuis plus de deux mois, des feux de brousse mortels brûlent dans toute l'Australie et engloutissent des villes entières, exacerbés par les vents forts et la hausse des températures.

En date du 21 décembre, neuf personnes ont péri, une personne était toujours portée disparue et près de 800 maisons ont été détruites par les incendies. Le 19 décembre, deux pompiers volontaires ont été tués alors qu'ils combattaient les flammes en Nouvelle-Galles du Sud.

Les incendies ont également menacé les koalas vivant à l'état sauvage.

Ley a déclaré que le gouvernement travaille avec des experts de l’espèce animale et a alloué 6 millions de dollars pour établir des couloirs et un plan de libération des animaux qui ont été hospitalisés.

Enfer mortel

L'Australie a connu l'une des pires sécheresses depuis des décennies et a fondu sous une vague de chaleur record la semaine dernière, lorsque la température maximale moyenne à travers le pays a atteint 41,9 degrés Celsius.

Une nouvelle vague de chaleur devrait frapper le pays au cours du week-end et au courant de la semaine prochaine, ce qui fait craindre le pire. Les températures élevées et les vents secs pourraient intensifier les incendies déjà déchaînés.

Dans certaines parties de l'Australie-Méridionale, les autorités ont relevé un indice de danger «grave» d'incendie, qui a informé les résidents que l'évacuation précoce était «l'option la plus sûre» pour leur survie.

La sécheresse et les incendies sont des cris d’alarme en matière de crise climatique en Australie. Des catastrophes comme les incendies et les inondations ont dévasté les moyens de subsistance des agriculteurs et causé des millions de dollars de dégâts.

L'Australie est fortement tributaire de l'énergie alimentée au charbon, et le gouvernement est fortement critiqué pour ses politiques climatiques.