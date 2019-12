«J'ai fait ma chance...» - Étienne Boulay

À 36 ans, Étienne Boulay a déjà beaucoup de vécu. Un grand vécu personnel avec ses problèmes de consommation et de dépression, ses commotions cérébrales, mais aussi un grand vécu professionnel.

Maintenant que ses démons personnels sont domptés, qu’il est épanoui dans sa famille et sa paternité, il est prêt à prendre toute sa place sur le plan du travail. Une transition qui brasse pas mal de choses autour de lui, pour son plus grand bonheur.

«Je suis dans une période où je veux m’approprier davantage les projets auxquels je prends part», me raconte Étienne Boulay devant un café dans un restaurant du Vieux-Longueuil. «Je veux brasser un peu les choses, essayer des affaires, m’associer à des gens qui pensent autrement.»

Si tout se déroule comme il le souhaite, l’année qui pointe à l’horizon sera une année de développement, de gestion, d’association et de réalisation. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, Étienne a choisi de prendre les rênes de sa carrière.

«J’ai bâti ma propre petite équipe, qui peut allier mes sphères personnelle, familiale et professionnelle. Je trouve que je suis dans une position où j’ai accès à plein de monde, à plein d’idées; je veux donc établir des connexions pour mettre sur pied mes propres projets et peut-être en aider d’autres à faire de même.»

Sous son vrai jour

Après avoir mis beaucoup de temps à faire la transition tant personnelle que professionnelle entre le sport et les médias avec un parcours parsemé d’obstacles dans sa vie privée, Étienne est de retour en pleine possession de ses moyens.

«Je voulais montrer que je suis plus qu’un joueur de foot. C’était ça, la grande priorité. J’ai donc délaissé le football et le sport pour mettre en avant mon côté humain et humoristique. J’ai aussi ouvert la porte à ma sphère personnelle, j’ai montré mon côté familial. J’avais besoin de me présenter comme une personne plutôt que comme un athlète et ça m’a apporté plein d’opportunités», raconte-t-il.

Homme-orchestre

Aujourd’hui, les gens connaissent le père de famille, le gars sensible et courageux qui a fait face publiquement à sa faillite, à sa dépression et à ses problèmes de consommation. On en oublie presque qu’il a été joueur de football.

«La polyvalence a toujours été ultra-importante pour moi. J’ai été polyvalent sur le terrain de football, et c’est ce qui m’a propulsé dans ma carrière sportive. J’étais maraudeur, mais je pouvais jouer demi de coin et je prenais des jeux du secondeur. Pendant un match, je pouvais jouer à trois positions et c’était un atout important. Je fais la même chose aujourd’hui dans ma carrière de communicateur. Je suis plus qu’un chroniqueur ou un animateur.»

Créer sa chance!

Étienne est aussi influenceur, conférencier et, de plus en plus, homme d’affaires.

«Je peux avoir l’air du gars relax et qui improvise, mais dans le fond, je suis ultra-stratégique dans mes affaires. Je reconnais que je suis très privilégié, mais j’ai le goût de montrer que ce qui m’arrive n’est pas que le fruit du hasard. Je l’ai faite, ma chance, et j’ai envie de montrer à d’autres ma façon de travailler et ma méthodologie.»

L’ancienne star des Alouettes planche donc sur une deuxième conférence, destinée au monde des affaires, où il sera question de positionnement, d’image de marque et de stratégie.

«Je fais partie de ceux qui aiment se réinventer et je trouve qu’on est dans une période où c’est souvent une nécessité. J’ai donc envie de partager cette expérience avec d’autres qui sont, eux aussi, dans une période de transition dans leur vie. Je sais ce qu’il faut faire pour s’adapter et évoluer.»

En direct avec le public

Si les conférences risquent de le tenir occupé en 2020, il ne délaissera pas ses réseaux sociaux pour autant.

«On parle souvent du côté négatif des réseaux sociaux, mais il y a aussi une richesse et une valeur là-dedans. J’ai ma propre chaîne de diffusion sur laquelle je peux publier ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux. Il y a quelque chose d’intéressant avec ça. J’aime communiquer avec les gens qui me suivent, ça me donne une grande liberté et un lien direct avec eux.»

Il y a donc, dans les projets d’avenir d’Étienne, cette volonté de devenir son propre producteur de contenu et de développer une expertise et une structure qui pourront aussi bénéficier à d’autres personnalités autour de lui.

«Je veux travailler avec ma blonde, qui a des gens très fidèles qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle a une communauté très engagée. Elle parle aux mamans, aux femmes d’affaires, aux codépendantes aussi à cause de mes problèmes de consommation. Je veux développer des projets avec elle. Ça nourrit mon esprit de gang et l’idée de travailler en équipe. Ça me permet de concilier mon travail et ma famille.»

Insécurité et stabilité

Cette façon de travailler apaise aussi certaines craintes qui hantent souvent Étienne.

«Un jour, quand je serai plus vieux, fatigué et que ma date d’expiration sera arrivée, je pourrai encore mettre ma créativité à profit et travailler autrement. Pas juste pour moi, mais pour d’autres personnes et à travers d’autres projets. Je suis un inquiet à la base. Un gars hyper motivé, mais aussi un grand anxieux. J’ai besoin de savoir que j’ai des bouées de sauvetage et des plans B, C et D.»

Si Étienne est capable de parler aussi ouvertement de ses insécurités, c’est sans aucun doute parce qu’il est dans une des périodes les plus stables de sa vie.

«Je n’ai jamais été aussi épanoui. Même dans les plus grosses années de ma carrière de footballeur, je n’étais pas aussi comblé que je le suis aujourd’hui. Je fais de la radio de temps en temps et je tripe. J’adore animer «Les naufragés de l’amour» à Canal Vie. J’ai plein de projets et je me sens bien ancré, solide et à ma place.»

Bonheur familial

Sa vie privée n’a jamais été aussi stable et enrichissante. «Maïka et moi, on est super bons l’un pour l’autre dans la famille. S’il y a une place où on se rejoint parfaitement, c’est bien là. On est des partenaires très solides. C’est certain qu’en ce moment, on est en infériorité numérique, dit-il en riant, mais ce n’est que du bonheur!»

Étienne et Maïka ont récemment accueilli leur deuxième enfant ensemble, le quatrième de leur famille reconstituée.

La petite Livia est arrivée le 21 août dans le nid familial, qui compte déjà Anna, qui célébrera ses cinq ans cette année, son fils Lucas, issu d’une autre relation d’Étienne, et Hayden, le fils de Maïka, qu’elle a eu avec Guillaume Latendresse.

«Maïka profite de tous les moments avec Livia, parce qu’elle sait que c’est son dernier bébé. Elle est une merveilleuse mère. Elle m’impressionne beaucoup», confie Étienne.

Léguer sa chance

Si le rôle de père le comble, celui de beau-père lui apporte aussi son lot de beaux moments. L’été dernier, Hayden et Étienne ont découvert l’Europe ensemble, alors que ce dernier y était pour le tournage de l’émission «Les naufragés de l’amour».

«La connexion avec mon beau-fils s’est intensifiée. C’est un amateur de géographie et d’histoire, et ce voyage a été magique pour lui. Je voulais aussi lui faire découvrir les dessous d’une production télé. Mon job de père et de beau-père, c’est de donner aux enfants accès à plein d’univers différents pour qu’ils fassent des choix selon leurs expériences. Ç’a été extraordinaire!»

La preuve que, malgré les obstacles de la vie, il est possible de rebondir, de trouver la paix et le bonheur tout en étant épanoui au travail et en famille. Pas si mal, pour un grand anxieux avoué!