«Je savais que je devais m'enfuir»

Un caméraman américain qui couvrait un accident sur une autoroute dans l'ouest du Texas s'est retrouvé au bon endroit au bon moment pour en filmer un autre qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

L'autoroute était recouverte d'un épais brouillard lorsque le chauffeur d'un poids lourd a perdu le contrôle près de la scène de l'accident et s'est renversé sur le côté.

«Je ne me souvenais pas que la caméra roulait et à quoi ressemblait le cadre à ce moment-là. J’ai vu le semi-remorque arriver et j’ai su que je devais m’enfuir», a réagi le caméraman.

Les patrouilleurs qui se trouvaient sur les lieux ont eu à peine le temps de s'enlever de sa trajectoire.

L'un d’eux a carrément sauté dans une camionnette blanche et s'est retrouvé piégé lorsque le camion a écrasé le véhicule.

Il a été conduit à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.