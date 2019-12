«Les quatre filles du docteur March»: une relecture réussie

Devant les caméras de Greta Gerwig, les actrices Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson et Laura Dern, vedettes du film «Les quatre filles du docteur March», s’émancipent.

Le roman de Louisa May Alcott, publié en 1868 et 1869, a été adapté pas moins de huit fois pour le grand écran (la dernière, sortie en 2018 et projetée sur 643 écrans, a été un flop retentissant). Cette neuvième adaptation, fruit du travail tant scénaristique que de réalisation de Greta Gerwig (le fantastique «Lady Bird»), prouve que l’histoire n’a pas vieilli d’un poil. Les thèmes féministes, révolutionnaires pour l’époque, trouvent ici un écho dans des questions d’actualité telles que l’équité salariale, l’ambition féminine et l’aspiration à une carrière et à une vie de famille.

Si Greta Gerwig conserve Jo (Saoirse Ronan) comme personnage central – c’est elle l’auteure qui vend ses textes en tentant de les faire passer pour celui d’un ami –, elle lui adjoint sa sœur Amy (Florence Pugh), à la fois contrepoids et complément de ses réflexions et interrogations qui ne manquent pas. Dans une Amérique en pleine guerre de Sécession, la place des femmes est au foyer. Et celles qui regimbent finissent vieilles filles. À moins de posséder une fortune personnelle comme la tante March (Meryl Streep) qui passe son temps à vouloir faire rentrer ses nièces dans le moule social.

En offrant une palette de tous les types d’aspirations féminines – Meg (Emma Watson dans un rôle volontairement très effacé) en mère se sacrifiant pour sa famille, Beth (Eliza Scanlen) en jeune fille de santé fragile en plus de Jo et Amy, toutes chapeautées par leur mère Marmee (Laura Dern, rayonnante d’énergie) – Greta Gerwig légitime la possibilité, pour une femme, de choisir son destin librement, quel qu’il soit.

Dans un monde où Jo constate son infériorité «biologique», elle apprend à faire sa place, à concilier ses ambitions littéraires et amoureuses. Ce message ne se démode décidément pas.

Note: 4 sur 5