Montréal-Trudeau: reprise des négociations samedi

Les négociations entre les employés syndiqués de Swissport et leur employeur devraient reprendre samedi après-midi pour tenter de dénouer l’impasse rapidement.

Vendredi soir, les employés de Swissport ont rejeté massivement (90 %) l’entente de principe intervenue plus tôt cette semaine entre leur syndicat et l’employeur.

Ce rejet laisse planer la possibilité du déclenchement d’une grève à l’aéroport Montréal-Trudeau dès le 1er janvier prochain.

«Nous avons encore du temps devant nous et nous ferons ce qu’il faut pour en arriver à un règlement d’ici le 31 décembre. Cependant, la balle est dans le camp de l’employeur et nous avons besoin de sa collaboration», a souligné le président général du district 140, Peter Tsoukalas, dans un communiqué vendredi soir.

Pour sa part, Swissport a exprimé sa surprise et sa déception. «La proposition était juste et incluait des améliorations importantes au niveau salarial et des conditions de travail», peut-on lire dans un communiqué.

La centaine d’employés syndiqués de Swissport impliquée dans le conflit assure le ravitaillement en carburant d'une bonne partie des compagnies aériennes à l’aéroport, comme Air Transat et Sunwing.

Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Leur convention collective est échue depuis le mois d’août 2019.