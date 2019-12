PHOTOS | Un coin de paradis à vendre

Le prix d’un vaste domaine à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, «érigé sur un terrain de 350 acres, avec vue à couper le souffle sur le Fjord-du-Saguenay et son immensité maritime», a été réduit d’un million de dollars à 6,7 millions $.

C’est l’artiste-peintre René Gagnon, décrit sur son site internet comme «le peintre du Saguenay et du paysage nordique», qui vend la propriété.

«Unique par sa conception, la maison aux plafonds cathédrale propose de magnifiques vitraux en verre ancien, cinq foyers et des éléments de la nature intégrés au décor. Rare, grandiose!» s’enthousiasme le courtier François Bissonnette, de l’agence Realta.

En entrevue téléphonique, ce dernier a confié que le domaine était à vendre depuis un certain temps et qu’il faudrait visiblement un client «international» (possiblement asiatique) ou quelqu’un de très bien nanti pour se l’offrir. Selon lui, il s’agit d’un «endroit de rêve» où l’on peut s’adonner aux plaisirs de la chasse et de la pêche et profiter d’un «décor aménagé par un grand artiste».