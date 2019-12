Revue de l’année 2019: les plus gros scandales des stars

Fraudes, malversations, agressions sexuelles; voici les stars qui ont fait parler d’elles pour les mauvaises raisons au cours de l’année qui s’achève...

Allison Mack et les esclaves sexuelles

Actrice de la série «Smallville», Allison Mack a été arrêtée en avril pour ses actions en tant que membre de la secte Nxivm. Son rôle? Recruter des jeunes femmes, généralement d’aspirantes actrices, pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles sous prétexte de développement personnel. Considérée comme la lieutenante de Keith Raniere, le gourou de cette secte, elle est passée devant un tribunal où elle a plaidé coupable à des chefs d’accusation de conspiration et d’extorsion. Prévue pour septembre, sa sentence a fait l’objet d’un report pour complément d’enquête et elle risque 20 ans derrière les barreaux.

Survivre à Kelly

En janvier, le documentaire «Surviving R. Kelly» est diffusé sur les ondes du réseau Lifetime. Le public médusé découvre des allégations d’agression sexuelle contre le chanteur Robert Kelly. Fruit d’un an d’enquête et d’innombrables entrevues, le documentaire met en lumière la manière de fonctionner du chanteur, en donnant également la parole aux familles des victimes. Libéré par sa maison de disques, formellement accusé en février de 10 chefs d’accusation en Illinois, puis de 18 chefs d’accusation en juillet à New York et Chicago, Kelly attend aujourd’hui ses procès.

Jussie Smollett met en scène son agression?

L’acteur Jussie Smollett, connu pour son rôle dans la série «Empire», porte plainte le 29 janvier. Il vient d’être violemment agressé dans une rue de Chicago par deux hommes blancs qui l’ont insulté avant de lui verser un liquide sur le corps et de lui passer une corde au cou. Un mois plus tard, la police de la ville l’arrête, car l’acteur aurait lui-même organisé cette fausse attaque dans ses moindres détails, payant deux hommes pour le rouer de coups. En mars, Smollett conclut un accord; il renonce à revoir les 10 000 $ qu'il a dépensés pour sa libération et effectue quelques heures de service communautaire en échange de quoi les poursuites sont abandonnées. Or, le lendemain, le FBI annonce l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur l’abandon des charges qui pesaient contre lui.

Payer pour ses enfants

En mars, Felicity Huffman et Lori Loughlin sont toutes deux épinglées avec 50 autres parents au terme d’une vaste enquête. Felicity Huffman est accusée d’avoir payé 15 000 $ pour avoir fait modifier les réponses de sa fille à un examen, facilitant ainsi son entrée dans une prestigieuse université. L’actrice plaide coupable, effectue un mea culpa public et passe 11 jours derrière les barreaux. Lori Loughlin et son mari, de leur côté, sont accusés d’avoir versé un demi million $ US pour que leurs filles soient admises à l’University of Southern California. Ils plaident non coupable et attendent toujours leur procès.

Buckingham dans l’eau chaude

Le prince Andrew, deuxième fils d’Élisabeth II, se retrouve au cœur d’une sale affaire. Grand ami de Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires arrêté en août et qui se serait suicidé dans sa cellule après des accusations de viols sur mineures, le prince se retrouve accusé d’avoir profité de cadeaux «en nature» d’Epstein. Les propos tenus en 2015 par Virginia Roberts Giuffre, qui dit avoir été obligée de coucher avec le prince alors qu’elle n’avait que 17 ans, remontent à la surface. Devant la montée du scandale, Andrew accorde une entrevue à la télévision britannique lors de laquelle il n’exprime pas un mot de compassion envers les victimes de l’homme d’affaires et lors de laquelle il s’empêtre dans des détails qui n’ont rien de crédible.

Intervention de Trump

A$AP Rocky est trouvé coupable d’agression en Suède. En août, un tribunal suédois condamne le rappeur. Donald Trump intervient et Rocky – qui a passé un mois derrière les barreaux en attendant son procès – est libéré avec ordre de payer des dommages et intérêt à l’homme agressé, en plus de rembourser le tribunal pour les dépenses engagées.

Violée pendant les Jeux olympiques

En octobre, dans son ouvrage «Catch and Kill», Ronan Farrow, le journaliste à l’origine de l’arrestation du producteur Harvey Weinstein, révèle que l’ancien animateur Matt Lauer aurait violé sa collègue, Brooke Nevis, pendant les Jeux olympiques de Sotchi en 2014, alors qu’ils se trouvaient tous deux en Russie. Matt Lauer nie en bloc, publiant une longue lettre dans le magazine «Variety».

22 accusatrices

Lorsqu’une femme accuse Cuba Gooding Jr. de lui avoir touché un sein alors qu’il était complètement saoul, elle ne se doute pas qu’elle vient d’ouvrir les vannes. Rapidement, d’autres femmes prennent la parole et le procureur de New York ouvre une enquête. Début décembre, le nombre de femmes accusant l’acteur de comportements sexuels inappropriés est monté à 22 et il fait face à six chefs d’accusation face auxquels il maintient son innocence.

Dossier clos

En janvier, Kevin Spacey a plaidé non coupable à des accusations d’attouchements et d’agressions sexuelles envers un jeune homme de 18 ans. Le dossier de l’accusation a été à ce point décortiqué par la défense qu’un certain nombre d’incohérences sont apparues. Résultat, le procureur a abandonné la poursuite en juillet après que le jeune homme ait refusé de témoigner pour ne pas s’incriminer.

«I Did It Again»

Britney Spears n’a pas eu une année facile. Après avoir annulé ses spectacles à Las Vegas en raison de la santé défaillante de son père, elle a passé du temps dans une clinique psychiatrique pendant le printemps. Son gérant a ensuite souligné que la chanteuse ne remonterait pas sur scène de sitôt. Parallèlement, des rumeurs veulent que Britney souhaite se libérer de la tutelle légale et financière de son père, qui pèse sur elle depuis 11 ans. Le père de Britney, accusé d’avoir abusé physiquement sa fille et son petit-fils, a demandé à être dégagé de ses obligations légales jusqu’en janvier 2020, le temps qu’il recouvre la santé.