Un autobus scolaire en dérape sur une route glacée

Déjà reconnu comme un État où il fait très froid, le sud du Minnesota était recouvert de glace samedi.

Les températures rôdent sous le point de congélation, selon Gene Norman, météorologue chez CNN. Il précise que la glace est le résultat d’un courant d’air chaud inhabituel qui a déferlé sur la région.

Un chauffeur d’autobus l’a appris à ses dépens, alors que son véhicule glissait dans une pente. Selon l’automobiliste qui a filmé la scène, l’autobus scolaire a entraîné une remorque dans sa glissade. L’événement s’est produit sur la Eden Prairie Rd en direction sud, tout près de l’autoroute 5.

On ignore si des enfants se trouvaient à bord au moment de l’incident et on ne sait pas si le chauffeur a été blessé. On ne sait pas non plus combien de temps a duré la descente ni la distance sur laquelle l’autobus a effectué son parcours.

D’autres automobilistes ont aussi peiné à se déplacer sur les rues glacées, particulièrement dans les pentes.

Par ailleurs, certains ont profité de la présence de la glace pour utiliser leurs patins sur les trottoirs.

Le Minnesota n’est pas au bout de ses peines. Le nord de l’État sera touché par des accumulations de neige allant de 10 à 20 cm d’ici dimanche. L’Ouest pourrait pour sa part recevoir de 15 à 30 cm de neige.