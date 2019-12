François Legault, personnalité de la décennie

En fondant la Coalition avenir Québec en 2011, François Legault avait vu juste: les Québécois cherchaient une troisième voie en politique.

Il lui aura fallu une bonne partie de la décennie pour convaincre ses compatriotes. Mais, quand il y arrivera, les résultats seront sans équivoque.

Avec sa victoire aux élections de 2018, la CAQ a mis un terme à l’alternance historique entre gouvernements péquistes et libéraux qui avait duré presque 50 ans au Québec.

L’Agence QMI a décidé d’attribuer le titre de personnalité de la décennie au premier ministre François Legault, à la suite d’un sondage effectué auprès des responsables de l’information de Québecor.

Nationaliste, mais rejetant dorénavant la souveraineté, malgré son passé de ministre péquiste, M. Legault a réussi à jauger l’humeur des Québécois face à leur avenir au cours de la décennie.

Trois ans avant les élections de 2018, il avait résumé ainsi l’option que son parti offrait.

«Aux prochaines élections générales, il y aura trois options sur la table. Le fédéralisme du statu quo des libéraux. La souveraineté et le pays imaginaire des péquistes. Et le nationalisme de la CAQ, qui incarne le changement et une identité québécoise forte, mais à l’intérieur du Canada.»

Mais la troisième voie incarnée par son parti ne s’est pas limitée à la question nationale.

Après la prise de pouvoir en 2018, et conformément à ses promesses, François Legault s’est attaqué de front à plusieurs dossiers épineux, dont celui des signes religieux – sur lequel le Parti québécois s’était cassé les dents – et celui des cibles en immigration.

L’appui de la population aux mesures concernant la laïcité de l’État n’a fait aucun doute. Les sondages ont révélé un fort appui au gouvernement de la CAQ.

L’impact de la loi 21 sur les signes religieux s’est même propagé sur la scène fédérale, devenant un enjeu déterminant dans la campagne électorale de l’automne 2019.

Cependant, la précipitation du ministre Simon Jolin-Barrette dans les dossiers d’immigration a terni le tableau de la CAQ par la suite.

Longue route

La route pour arriver à la victoire électorale de 2018 a été semée d’embûches pour François Legault, d’abord homme d’affaires dans les années 90 à qui l’on doit l’existence d’Air Transat.

Les élections de 2012 et celles de 2014 seront décevantes pour son nouveau parti. Le taux d’appui de la CAQ a alors oscillé autour du quart des votes de l’électorat lors de ces deux campagnes.

Les reproches contre le parti ont été nombreux pendant cette période à cause de ses positions changeantes et de l’accueil de transfuges politiques. François Legault a admis qu’il lui avait fallu corriger le tir, en axant davantage le message public sur les solutions plutôt que sur les critiques.

En 2018, il saura profiter de la vague de mécontentement à l’égard des libéraux, usés par une trop longue présence au pouvoir et éclaboussés par des affaires de corruption. La désaffection envers le PQ, dont l’option fondatrice est en perte de vitesse, entrera aussi en ligne de compte.

Les résultats des élections de 2018 marqueront une fracture importante entre Montréal et le reste du Québec. Cette nouvelle dynamique, favorable à la CAQ, confirmera le caractère historique de l’arrivée au pouvoir des troupes de François Legault.