Bien que marquée à jamais par les souvenirs de la violence conjugale dont elle a été victime, Mélanie Dubé veut lancer un message clair à son ancien conjoint.

«Je le dénonce et je ne vais pas arrêter de le dénoncer», soutient la trentenaire, rencontrée par TVA Nouvelles dimanche.

Son ex, Alexandre Filion, est incarcéré et accusé de voies de fait depuis son arrestation le 27 octobre. Pourtant, l’homme a réussi à la contacter de sa cellule via l’application Messenger.

• À lire aussi: Elle craint son ex même s’il est en prison

Mélanie Dubé vit toujours dans la peur, même si son ex se trouve derrière les barreaux.

«Non seulement c'est mon pouvoir que je reprends. On ne se le cachera pas, j'en n’ai pas vraiment eu dans cette histoire là. C'est moi qui ai dû se cacher, qui vivais dans la peur», raconte la victime.

Mais elle a décidé de sortir de l’ombre après les quatre meurtres conjugaux qui ont ébranlé la province dans les dernières semaines. Elle veut parler pour ces femmes qui n’ont pas pu le faire.

«Je l’ai protégé jusqu’à la fin. Je voulais qu’il change. Mais à un moment donné, est-ce je vais le sauver au prix de ma vie», se questionne la survivante.

Sa relation avec Alexandre Filion a commencé en juillet dernier. Une lune de miel qui est devenue une escalade de violence en seulement 5 mois.

Victime de violence physique, sexuelle, verbale et psychologique, Mélanie Dubé est toujours en processus de guérison grâce à des thérapies et des activités dans les centres d’hébergement.

«Maintenant, je lui souhaite bonne chance d’essayer de me faire du mal», ajoute-t-elle. Mme Dubé souhaite aux autres femmes victimes de violences conjugales de briser l’isolement et d’aller chercher de l’aide.

«Si j’ai un conseil à donner : si vous voyez quelqu’un qui vit de la violence conjugale autour de vous, appelez une maison pour femmes violentées. Eux vont pouvoir vous aider. Vous pouvez tellement faire une différence [dans la vie des femmes victimes de violence conjugale]», conclut la jeune femme.

Alexandre Filion doit revenir en cour le 14 janvier prochain au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.