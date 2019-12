Jonathan Huberdeau fait mal au Canadien

Jonathan Huberdeau a inscrit quatre points, dont deux buts, pour mener les Panthers de la Floride à un gain de 6 à 5 sur le Canadien de Montréal, dimanche soir, à Sunrise.

Alors que les deux formations étaient à égalité 3 à 3 en milieu de rencontre, Huberdeau a pris les choses en main en marquant deux buts en 35 secondes. L’attaquant québécois croyait bien avoir réussi un tour du chapeau en début de troisième période, mais son tir a plutôt été dévié par Mike Matheson avant de pénétrer dans le filet du Tricolore.

Huberdeau compte maintenant 16 points à ses six derniers matchs.Aleksander Barkov (2 buts, 1 aide) et Matheson (1 but, 2 aides) ont également joué des rôles importants dans ce gain en récoltant chacun trois points.

Les deux formations disputaient un deuxième match en autant de soirs. Les Panthers ont signé une deuxième victoire consécutive tandis que le Tricolore a encaissé un deuxième revers de suite.

Comme ce fut le cas la veille contre le Lightning de Tampa Bay, Carey Price n’a pas connu sa meilleure sortie devant la cage du Canadien. Le gardien de 32 ans, qui a fait face à 34 tirs dimanche, a accordé un total de 11 buts en deux soirs.

Autrement, Nick Suzuki a connu un fort match en contribuant à trois des cinq buts des siens. Jeff Petry (1 but, 2 aides) a également récolté trois points pour la formation montréalaise.

Les Panthers frappent tôt

Les Panthers ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Dès la cinquième minute de jeu, Noel Acciari leur a donné les devants en récupérant un retour de lancer devant le filet de Price. Deux minutes plus tard, Barkov a doublé l’avance des siens grâce à un tir du revers décoché depuis l’enclave.

Un but de Tomas Tatar en avantage numérique, préparé par Petry et Suzuki, a permis au Tricolore de réduire l’écart avant la fin du premier vingt.

Le Canadien a entrepris la deuxième période en lion en marquant deux buts en moins d’une minute. Petry a d’abord profité d’un revirement causé par Aaron Ekblad dans la zone des Panthers pour niveler les chances. Quelques secondes plus tard, Max Domi a inscrit son cinquième but en autant de matchs après avoir habilement manœuvré en zone des Panthers.

Barkov et Huberdeau sont ensuite revenus à la charge.Jesperi Kotkatniemi et Shea Weber ont réussi à réduire l’écart au troisième vingt, mais les visiteurs n’ont pas été en mesure de compléter leur remontée.Sergei Bobrovsky a fait face à un total 43 tirs devant la cage des Panthers.

Le Canadien complétera sa séquence de sept matchs à l’étranger mardi, à Raleigh, contre les Hurricanes de la Caroline.