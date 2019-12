La politique fédérale en 10 événements marquants

Michelle Lamarche propose de revisiter 2019 en 10 événements qui ont marqué cette année chargée au niveau politique.

10. Le remaniement ministériel de janvier

Cinq ministres sont touchés par ce remaniement ministériel, dont Jody Wilson-Raybould, qui perd le ministère de la Justice. Sa rétrogradation marque le début de l’affaire SNC-Lavalin, qui plongera le gouvernement Trudeau dans l’embarras.

• À lire aussi: Un nouveau ministre québécois à Ottawa

9. L’élection de Jagmeet Singh

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) gouvernait sans siège au parlement, jusqu’à ce qu’il soit élu dans la circonscription de Burnaby-Sud en février. Pendant la campagne électorale de l’automne, il en surprend plusieurs grâce à son style authentique et décontracté. Malgré sa personnalité très appréciée, il perd tous ses députés québécois à l’exception d’un seul.

• À lire aussi: Le chef du NPD croit pouvoir tirer son épingle du jeu

• À lire aussi: Singh joue la carte de la transparence sur la pratique de sa foi

• À lire aussi: Les Canadiens ne doivent pas être résignés, dit Jagmeet Singh

8. Les divisions de la fédération canadienne

L’élection d’octobre met en relief de profondes différences au sein de la fédération canadienne. En Alberta et en Saskatchewan, où les conservateurs ont presque tout raflé, le mouvement indépendantiste gagne en popularité. Le Wexit fait des adeptes, même le premier ministre albertain Jason Kenney agite le spectre de la séparation.

• À lire aussi: Wexit Alberta veut imiter le Bloc québécois

• À lire aussi: Jason Kenney agite le spectre du séparatisme albertain

• À lire aussi: Wexit Alberta veut imiter le Bloc québécois

7. Le conflit avec la Chine

À la demande des États-Unis, le Canada arrête la directrice financière de Huawei, Meng Wenzhou, en janvier dernier. En guide de protestation, la Chine refuse aux producteurs canadiens de porc et de bœuf l'accès au marché chinois pendant des mois et garde en incarcération les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, les accusant d’espionnage.

• À lire aussi: Crise avec la Chine: des pertes de 119 millions $ pour les producteurs de porcs du Québec

• À lire aussi: La cause de Meng Wanzhou de retour devant le tribunal

6. Des relations qui s’améliorent avec les États-Unis

La signature de l’ACÉUM, un accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui remplace l’ALÉNA, marque un réchauffement des relations avec nos voisins du Sud. Mais la relation entre les deux pays prend un tournant inattendu quand Justin Trudeau est pris en flagrant délit de commérage, ce que Donald Trump n'apprécie pas.

• À lire aussi: Tarifs douaniers: les États-Unis, le Canada et le Mexique s'entendent

5. Les politiques nationalistes de Legault

Le premier ministre du Québec présente une «liste d’épicerie» à saveur nationaliste à Justin Trudeau dès son élection et insiste le respect de la Loi sur la laïcité de l’État.

• À lire aussi: L'élection porte «entre autres» sur la Loi 21, selon Legault

• À lire aussi: Un autre accrochage Trudeau-Legault

4. Le nouveau chef du Bloc québécois

Yves-François Blanchet est couronné en janvier et fait bonne figure pendant la campagne. Son équipe fait élire 32 députés et retrouve le statut de parti reconnu à la Chambre des communes, un soulagement.

• À lire aussi: Blanchet triomphant lors de son discours

• À lire aussi: Le Bloc renaît de ses cendres

3. Une élection qui échappe aux conservateurs

Le Parti conservateur fondait de grands espoirs dans cette élection, mais s’est finalement retrouvé dans l’opposition officielle. Rapidement pointé du doigt, Andrew Scheer s’accroche pendant des semaines, mais abandonne finalement la direction du parti.

• À lire aussi: Andrew Scheer démissionne dans la tourmente

• À lire aussi: Scheer rencontre les troupes conservatrices à Montréal et fait le bilan

2. L’affaire SNC-Lavalin

La controverse entourant des pots-de-vin payés par l’entreprise SNC-Lavalin en Libye fait les manchettes après le témoignage de Jody Wilson-Raybould. La ministre de la Justice de l’époque allègue avoir subi des pressions de la part de l’entourage de Justin Trudeau pour conclure un «accord de réparation» avec SNC-Lavalin et lui éviter un procès criminel.

Cette affaire la départ de Gerald Butts, la démission de la ministre Jane Philpott et un autre blâme du commissaire à l'éthique pour Justin Trudeau.

Après un an de péripéties, SNC-Lavalin s'entend avec les services des poursuites pénales et écope d’une amende de 280 millions $ après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude.

• À lire aussi: 280 millions $ d’amende pour une division de SNC-Lavalin

• À lire aussi: Des documents inédits soulèvent des questions sur l’implication d’un ex-PDG de SNC-Lavalin

• À lire aussi: Trudeau se défend d’avoir fait obstruction à la justice dans l'affaire SNC-Lavalin

1. L’élection d’un gouvernement minoritaire

L’élection fédérale a marqué l’année avec la réélection de Justin Trudeau, cette fois à la tête d’un gouvernement minoritaire. Le Parti libéral s’effondre dans l’ouest du pays et perd cinq sièges au Québec au profit du Bloc québécois.

• À lire aussi: Réactions mitigées à l'élection de Trudeau dans les provinces conservatrices

• À lire aussi: Les libéraux réélus avec un gouvernement minoritaire