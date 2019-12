Les meilleurs vidéoclips de la décennie sur YouTube

La décennie qui s’achève est celle où YouTube a confirmé son ascendant sur les chaînes de télévision spécialisée pour la diffusion de vidéoclips: retour sur les 10 vidéos qui ont été les plus regardés sur le site.

Près de deux ans après sa sortie, la vidéo «Despacito» de Luis Fonsi et Daddy Yankee continue sa dominance sur les palmarès de streaming.

Avec ses 6,5 milliards de vues, «Despacito» a été élue vidéo de la décennie par la plateforme YouTube.

Le clip est devenu le premier à atteindre les 5 milliards de vues au monde l’an dernier – un record Guinness.

Par ailleurs, Ed Sheeran détient deux des vidéos du top 10 avec «Shape of You» et «Thinking Out Loud».

Le premier arrive au deuxième rang, alors que le second se trouve au dixième échelon.

Le top 3 est complété par «See You Again» de Wiz Khalifa et Charlie Puth. La vidéo a cumulé 3,7 milliards de vues.

Mark Ronson et Bruno Mars s’emparent du quatrième rang grâce aux 3,7 milliards de vues qu’a générées la vidéo de «Uptown Funk».

Les 3,4 milliards de vues récoltées par «Gangnam Style» sont suffisantes pour hisser Psy au cinquième rang du palmarès.

Rappelons qu’au moment de son lancement en 2014, le clip a fracassé la plateforme en raison de sa popularité. YouTube était incapable de répondre à la demande de visionnement, surpassant de loin sa moyenne habituelle.

«Sorry» du chanteur canadien Justin Bieber ainsi que «Sugar» du groupe Maroon 5 figurent aussi sur la liste de vidéos les plus vues de la décennie.

Katy Perry a pour sa part été l’artiste féminine la plus regardée avec un peu moins de trois milliards de vues sur sa chanson «Roar».

Enfin, le succès «Counting Stars» de la formation OneRepublic a été regardé plus de 2,8 milliards de fois ces dernières années.