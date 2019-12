Un chien laissé pour mort avec un pot sur la tête

Greta, une jeune chienne de 2 ans ayant souffert de négligence animale, tente de reprendre des forces, quelques jours après avoir été trouvée dans une communauté nordique par des agents de la GRC, alors qu'elle avait été laissée pour morte et souffrant de nombreuses blessures.

Lorsqu'elle a été secourue jeudi dernier, Greta avait un pot de plastique coincé sur la tête, probablement depuis un bon moment. Elle était léthargique et semblait souffrir, en plus de présenter des plaies et des morsures infligées par d'autres chiens.

En prime, le personnel de la clinique vétérinaire Pembina, située à Winnipeg, a découvert, à l'aide de rayons X, que la bête avait une demi-douzaine de projectiles de fusil à plomb logés dans le dos et dans le ventre.

L'animal souffre aussi d'intoxication au métal, probablement après avoir dû se résoudre à manger des boîtes de conserve pour tenter de se nourrir, a détaillé l'organisme Manitoba Underdogs Rescue dans une succession de publications sur Facebook.

Dimanche, Greta continuait lentement à prendre du mieux, même si elle avait toujours du sang dans son urine et qu'elle peinait à s'alimenter. Elle devait passer d'autres examens, dimanche soir, pour mieux établir sa condition, a souligné l'organisme.

La porte-parole de Manitoba Underdogs Rescue, Lindsay Gillanders, a expliqué au Winnipeg Free Press qu'il n'est pas rare pour son organisation d'avoir affaire à des chiens mal en point qui errent dans les communautés du nord du Manitoba. Cependant, le cas de Greta est, de loin, pire que la moyenne.

«Nous avons environ deux ou trois cas de négligence vraiment dégoûtants par année», a précisé Mme Gillander, en soulignant que Greta «a traversé plusieurs épreuves».