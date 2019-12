Un traiteur, des dizaines d’intoxications alimentaires à Noël

Plusieurs dizaines de personnes ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour demander des comptes au traiteur Banquet Huguette, après avoir ressenti des symptômes d’intoxication alimentaire.

Chantale Côté, qui a commandé chez ce traiteur le 25 décembre dernier, en ressent encore les effets, cinq jours plus tard.

«Je vais t’épargner les détails. Mais ça sortait de partout. Mon fils de 13 ans et ma mère de 76 ont été les plus durement touchés. Des 14 personnes de notre groupe, huit ont été malades», explique-t-elle, alors qu’elle croit devoir se rendre à l’hôpital pour que sa mère reprenne du mieux.



La famille de Mme Côté n’est cependant pas la seule à avoir subi ces maux. Au total, sur les réseaux sociaux, on dénombre plus d’une centaine de cas qui ont été partagés par des utilisateurs de Saguenay. Tous ont goûté au buffet de Banquet Huguette, entre le 23 et 26 décembre, avant d’être malades.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a été mis au courant de la situation. Le Journal a tenté de contacter l’entreprise, sans succès. D’ailleurs, cette dernière a fermé sa page Facebook.