Une belle journée avant l’arrivée d’une tempête

Une dépression va atteindre les Grands Lacs, lundi, et apporter un mélange de neige et de grésil sur le sud-ouest du Québec jusqu’à mercredi.

Les précipitations pourraient d’abord tomber sous forme de pluie verglaçante sur certains secteurs près de la frontière avec l’Ontario. La vigilance sera donc de mise, lundi matin, puisque les routes et les trottoirs risquent d’être glacés.

Le reste des précipitations tombera sous forme de neige au cours de la journée. Un bulletin météorologique spécial a d’ailleurs été émis par Environnement Canada pour les régions de Montréal, Québec, l’Abitibi-Téminscamingue, la Beauce, Charlevoix, l’Estrie, Gatineau, les Îles-de-la-Madeleine, Lachute, Lanaudière, les Laurentides, Mont-Laurier, Gaspé, Rimouski ou encore la vallée du Richelieu.

«Les accumulations de neige pourraient approcher 15 à 25 centimètres. De plus, les vents forts du secteur est pourraient causer de la poudrerie par endroits», a précisé l’organisme fédéral.

La Gaspésie et la Côte-Nord seront affectées entre mardi et mercredi et on prévoit une accumulation de 20 à 30 centimètres de neige.

D’ici là, la journée de dimanche sera plutôt agréable. À Montréal, le ciel sera ensoleillé au cours de la matinée avant de s’ennuager tard en après-midi. Le mercure affichera des températures stables, près de zéro, avec un refroidissement éolien de – 7 °C le matin.

À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera – 1 °C avec un refroidissement éolien de – 9 °C.