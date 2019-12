«C’est plus qu’un gym, c’est ma maison»

La tristesse et l’incompréhension étaient palpables, lundi midi, lors d’une manifestation organisée pour dénoncer la fermeture de trois YMCA de Montréal, dont celui d’Hochelaga-Maisonneuve.

«C’est plus qu’un gym, c’est ma deuxième maison. C’est ma seule sortie de la journée et ça m’attriste beaucoup. On ne comprend rien», confie Nicolas.

Non-voyant depuis deux ans, Nicolas estime que le YMCA «lui a sauvé la vie» grâce à ses nombreux services adaptés. «Le YMCA, ça me sauve la vie. J’utilise le gym comme une thérapie tous les jours», ajoute Nicolas, qui devra se trouver un nouveau gym.

Et son histoire n’est pas unique.

Suzanne fréquente le YMCA d’Hochelaga-Maisonneuve depuis un grave problème de santé.

«Quand tout mon côté gauche a été paralysé, j’ai fait un an de réadaptation. Après, il n’y avait plus de services qui s’offraient à moi. Je suis venue au YMCA et le Y m’a remis au monde», explique Suzanne à TVA Nouvelles.

La fin des installations sportives du YMCA symbolise la perte de toute une communauté pour plusieurs abonnés. «C’est ma maison, c’est chez nous. Je perds un gros morceau», raconte Sylvain, malentendant et malvoyant.

Avec ses services adaptés aux clientèles démunies, aux personnes handicapées et aux familles, le YMCA permettait à ses membres de s’y sentir comme chez eux.

«Ici, l’ambiance est vraiment bonne. Je suis obèse et je viens au YMCA faire des cours d’aquaforme. Ce n’est pas évident de se mettre en maillot de bain, mais ici, je ne me suis jamais sentie mal», confie Lisa.

En novembre dernier, la direction de ces trois YMCA (Guy-Favreau, dans Ville-Marie, Pointe-Saint-Charles et Hochelaga-Maisonneuve) a annoncé leur fermeture en date du 31 décembre, justifiée par des difficultés financières.

Les nombreux utilisateurs du YMCA ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été avertis avant de la fermeture de leur centre.

«Ce qu’on déplore, c’est d’avoir été averti à la dernière minute de la fermeture des YMCA. S’il y avait eu une situation aussi problématique, on aurait dû nous en informer avant pour que la communauté se mobilise», croit Diane, une résidente de la Rive-Sud de Montréal qui fréquente le YMCA d’Hochelaga-Maisonneuve pour ses services.

Les manifestants espèrent que les gouvernements pourront agir et renverser la décision de la direction des YMCA et, ainsi, continuer d’offrir des services pour tous en 2020.