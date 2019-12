Ils lui offrent une loupe à Noël, il met le feu au gazon

Un couple du Texas a pensé qu’une loupe ferait un excellent cadeau de Noël pour son pré-adolescent, jusqu’à ce qu’il enflamme la pelouse en l’utilisant.

Sous le sapin de Noël, une loupe pour la lecture attendait le jeune Cayden, 12 ans.

Sa réaction et celle de son grand frère ne s’est pas faite attendre : «Il a ouvert le cadeau et s’est écrié "youpi, une loupe!". Son frère a ajouté "maintenant on pourra faire brûler des choses", et c’est à ce moment qu’on s’est dit "oh mon dieu..."», décrit Nissa-Lynn Parson, la mère des garçons, à la chaîne locale FOX 4.

Installés en avant de chez eux, les deux compères ont commencé par utiliser la loupe pour brûler des trous dans une feuille de papier. «Tout était sous contrôle, jusqu’à ce qu’ils arrivent en courant dans la maison pour nous dire que le gazon était en feu!», poursuit la mère.

C’est qu’en utilisant la loupe pour concentrer les rayons du soleil qui brillait ce jour-là, ils sont parvenus à enflammer un papier de journal, qu’ils ont ensuite laissé brûler sur la pelouse.

La petite famille a éteint le brasier du mieux qu’elle a pu en utilisant système d’arrosage, des couvertures et des seaux d’eau. Leurs efforts ont porté leurs fruits et ils ont pu cesser la propagation du début d’incendie avant qu’il n’atteigne le terrain des voisins.

«Quelle scène : un tas de gens qui essaie d’éteindre un peu de gazon tout en portant des pyjamas de Noël assortis!», s’est exclamée Mme Parson.

Des photos montrent l’ampleur des dégâts et un carré de pelouse carbonisée qui rappellera la mésaventure.