Les grands disparus de 2019

Plusieurs personnalités québécoises et canadiennes issues de différents domaines ont rendu l'âme en 2019. Voici donc les principales figures qui nous ont quittés pendant l’année. Cette rétrospective ne comprend pas les grands disparus du monde des arts.

Le journaliste Guy Roy

Reporter au «Journal de Montréal» pendant 25 ans, Guy Roy s’en est allé le 8 janvier, paisiblement aux côtés des siens, grâce à l’aide médicale à mourir. Il souffrait de fibrose pulmonaire, une maladie chronique et dégénérative.

Il était spécialisé en faits divers et ses reportages ont fait la première page à au moins 500 reprises.

Le politicien Pierre De Bané

L’ancien député, ministre et ancien sénateur est mort à l'âge de 80 ans, le 9 janvier.

CHARLES-ANTOINE GAGNON/AGENCE QMI

Né à Haïfa, au Proche Orient, il a immigré au Canada, à 11 ans. Diplômé en droit de l’Université Laval, il est élu député fédéral de Matane en 1968. Il a occupé plusieurs postes de ministre avant de devenir sénateur. Il est le premier parlementaire canadien d'origine arabe. L’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli est considéré comme l’un de ses legs.

Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson

Michael Ferguson, qui avait pris les commandes du Bureau du vérificateur général du Canada le 28 novembre 2011, est mort du cancer à l'âge de 60 ans, le samedi 2 février.

Matthew Usherwood / Agence QMI

Dans un de ses derniers rapports-choc, en novembre 2018, il avait montré du doigt Affaires mondiales Canada, qui n’aurait pas fait ses devoirs afin de bien protéger le personnel et ses biens dans certaines des 175 missions diplomatiques et consulaires présentes dans 110 pays.

Il avait aussi critiqué l’Agence du revenu du Canada (ARC) déplorant sa tolérance envers les grandes entreprises.

Le député Paul Dewar

L'ex-député néo-démocrate Paul Dewar est décédé des suites d'un cancer du cerveau, le mercredi 6 février, à l'âge de 56 ans.

QMI AGENCY

Celui qui a représenté la circonscription d'Ottawa-Centre de 2006 à 2015 était atteint d’un glioblastome stade 4, la forme la plus agressive de cancer du cerveau.

L'entomologiste Georges Brossard

Après avoir consacré sa vie aux sciences de la nature et à l'entomologie, Georges Brossard est décédé, le 26 juin 2019 à Saint-Mathieu-de-Belœil, à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du poumon.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Fils de Georges-Henri Brossard, fondateur de la ville de Brossard, il a été notaire avant de s'engager dans sa passion pour les insectes.

En 1989, il a donné à Montréal sa collection de près de 250 000 spécimens d'insectes provenant de plus de 100 pays. Le maire Jean Drapeau avait demandé à Pierre Bourque, alors directeur du Jardin botanique, de soutenir le projet de créer l’Insectarium de Montréal, qui a vu en 1990.

Le militant LGBTQ+ Laurent McCutcheon

Militant des droits de la communauté LGBTQ+, Laurent McCutcheon est décédé, le 4 juillet, à l’âge de 76 ans. Il a reçu l’aide médicale mourir.

Sébastien St-Jean /Agence QMI

Le natif de Thetford Mines s'est fait connaître pour son rôle dans l’évolution des droits des personnes LGBT, en tant que président de la ressource d’aide Gai Écoute (aujourd'hui Interligne) pendant 31 ans.

Il a aussi créé la Fondation Émergence en l’an 2000, qui a donné naissance à la Journée nationale de lutte contre l’homophobie, maintenant célébrée à travers la planète.

Le PDG de Savoura, Stéphane Roy

Revenant d’une expédition de pêche, Stéphane Roy, 56 ans, et son fils de 14 ans s’étaient envolés de leur chalet des Hautes-Laurentides en direction de Sainte-Sophie, le 11 juillet dernier.

COURTOISIE

Leur hélicoptère, un Robinson R44, est tombé à environ 90 km de l’endroit où il avait décollé. Ils ont été trouvés sans vie deux semaines plus tard près du lac Valtrie, au nord du parc national du Mont-Tremblant, après de difficiles recherches.

Savoura est le plus important producteur en serre au Québec, avec une superficie de 24 hectares et se spécialisant dans la production de tomates de serre traditionnelles et biologiques de tous types.

La juge Anne-Marie Trahan

Juriste et humaniste reconnue, Anne-Marie Trahan est décédée, le 12 juillet, à l’âge de 72 ans, des suites d’un cancer foudroyant. Elle a été juge de la Cour supérieure de 1994 à 2010. Avant cette période, elle a été sous-ministre déléguée au ministère de la Justice du Canada.

Plus tôt dans l’année, Mme Trahan avait reçu le mandat de l’archevêché de Montréal de superviser la révision des dossiers des prêtres impliqués dans des agressions sexuelles. La mort l’aura fauché avant qu’elle ne puisse s’atteler à la tâche.

La lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau

Alors qu’elle occupait les fonctions de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy-Vienneau est décédée, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 2 août, à l’âge de 63 ans. Elle souffrait d’un cancer.

Avant d’être la 31e personne à représenter la reine dans la province, elle a été la première femme laïque à être vice-rectrice d’un campus de l’Université de Moncton, la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick et une des premières femmes à être diplômée de la faculté de génie de l’Université de Moncton.

PHOTO COURTOISIE

La double transplantée Valérie Mouton

Celle qui a ému tout le Québec en 2004 après avoir subi une double transplantation pulmonaire est décédée, le 18 août, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, à l’âge de 40 ans.

Diagnostiquée avec la fibrose kystique depuis l’âge de 18 mois, elle avait reçu de nouveaux poumons après 14 mois d’attente en 2004. Malheureusement, elle a vécu un épisode de rejet des poumons 15 ans plus tard, ce qui l’a emportée.

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Le président du Mouvement Desjardins Claude Beland

Il est décédé le 24 novembre, à l'âge de 87 ans.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Cet avocat a été président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000. Au cours de son mandat, ce fervent partisan du modèle coopératif a supervisé le déploiement du site AccèsD et du système de paiement direct, en plus d'œuvrer à améliorer la rentabilité des caisses Desjardins.

Le vétéran autochtone Luc O’Bomsawin

Personnalité très connue des milieux autochtones, Luc O’Bomsawin est décédé le 4 décembre dernier, à l’âge de 62 ans des suites d’un cancer du foie fulgurant trois semaines seulement après avoir été diagnostiqué.

Vétéran des Forces armées canadiennes, il a aussi travaillé au sein de la Sûreté du Québec pendant une vingtaine d’années. Il est l’instigateur de l’Association des vétérans autochtones du Québec en plus d'avoir joué un rôle important auprès de sa communauté.

D’autres disparus

- L'ancien ministre fédéral des Finances, Michael Wilson – 10 février.

- L'ancien sénateur et chirurgien québécois Wilbert Keon – le 7 avril.

- L’ex-président du CRTC André Bureau - le 12 avril.

- Le fondateur des restaurants Tim Horton Ron Joyce – le 4 juillet.