Zac Efron rassure ses fans

Zac Efron a fait les manchettes ce weekend lorsqu’il a été révélé qu’il avait contracté une grave infection bactérienne en tournant un épisode de «Killing Zac Efron» dans une jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Et face à l’inquiétude de ses fans, l’acteur s’est empressé de donner des nouvelles sur ses réseaux sociaux.

«Très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont écrit», a-t-il écrit sur Instagram en légende d’une photo où on peut le voir sur place, entouré d’enfants.

«Je suis tombé malade en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je me suis vite remis et je termine ces trois incroyables semaines ici, a-t-il continué. Je suis chez moi pour les vacances avec mes amis et ma famille. Merci pour tout votre amour et on se voit en 2020!»

De nombreuses célébrités ont réagi à son message, comme Max Joseph qui a commenté : «Bien! On était inquiets ici.» De son côté, l’artiste graphique Boss Logic a ajouté : «Ravi de te savoir en sécurité, tu nous as fait une frayeur. J’espère que tu vas te remettre rapidement. Bonnes vacances mon frère.»

Selon le «Daily Mail», Zac Efron a vraiment risqué sa vie et a été évacué en urgence vers l’Australie pour être pris en charge.

Après quelques jours de traitement, il a pu sortir en bonne santé et regagner les États-Unis.