Amanda Bynes s’est-elle fait tatouer sur le visage?

L’actrice déchue Amanda Bynes se serait-elle fait tatouer sur le visage? C’est ce que laisse croire sa plus récente publication Instagram.

Tourmentée par des problèmes de consommation depuis plusieurs années, l’Américaine de 33 ans a publié une photo de son visage marqué d’un cœur sur sa joue.

L’actrice a simplement commenté la publication avec l’emoji d’un extraterrestre.

Il y a plusieurs mois, Bynes avait révélé sa dépendance à plusieurs substances, cocaïne, marijuana, ecstasy, mais également à de l’Adderall; une consommation qui a commencé au début des années 2010.

«Quand je tournais Bon à tirer (v.o.a. Hall Pass), je me souviens que j'étais dans ma loge et je mâchais mes tablettes d'Adderall parce que je pensais que j'allais encore plus planer en les prenant comme ça», a déjà raconté Amanda Bynes.

«Et je voyais mon image à l'écran, complètement défoncée, et je me disais que mes bras étaient trop gros, alors je sortais du plateau en courant en me disant que j'étais trop grosse. Je me suis convaincue que je ne devais plus jamais être face caméra et j'ai pris ma retraite sur Twitter, ce qui était vraiment stupide », avait-elle expliqué.

L’actrice avait plus tard été remplacée dans ce film.

Les frasques d’Amanda Bynes font fréquemment les manchettes depuis plusieurs années.