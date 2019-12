Culture et société: les changements de la décennie

À l’aube de 2020, on ne patiente plus une semaine (autant dire une éternité!) pour connaître le dénouement de nos séries préférées. Le monde s’offre à nous en musique, les réseaux sociaux sont devenus une drogue et certains comportements sont désormais (et heureusement) jugés inacceptables. Qu’est-ce qui a changé à l’échelle culturelle et sociale dans la dernière décennie? Tour d’horizon rapide.

Netflix transforme le paysage télé

C’est en 2010 que les Canadiens (et plusieurs parties du monde) ont pu découvrir l’étendue du pouvoir de Netflix en matière de consommation télé, un service autrefois réservé uniquement aux Américains. Rapidement, les millions d’abonnés se sont accumulés pour aujourd’hui atteindre 158 millions et les profits se sont comptés en milliards de dollars. Non seulement la plateforme d’écoute en continu a changé les habitudes de visionnement, elle a également produit une quantité de succès critique et populaire, comme la série «House of Cards» qui s’est rendue jusqu’aux Emmy Awards. Tout ce que touchent les administrateurs de Netflix semble se transformer en or. Leurs récents succès en production cinéma – ils sont les plus nommés aux prochains Golden Globes – ne sont qu’une nouvelle preuve de leur impact.

Agence France-Presse

Spotify propage et exporte la musique

Plus populaire plateforme de lecture de la musique en continu, le géant Spotify a commencé à changer le paysage musical en 2009, en Europe, rendant disponible une énorme quantité de chansons aux consommateurs. Mais c’est deux ans plus tard que son riche catalogue – comprenant une quantité phénoménale de titres et d’albums complets – a pu grandement commencer à se développer grâce à la signature d’ententes avec des étiquettes de disques majeures comme Warner, EMI et Sony Music. Pendant 10 ans, le nombre de ses abonnés n’a cessé d’augmenter, atteignant maintenant plus de 100 millions à travers le monde. Les gens ont donc pu écouter leur musique en tout temps, partout et de multiples façons, que ce soit sur téléphone, tablette, ordinateur ou console de jeux vidéo. Depuis quelques années, d’autres plateformes ont emboîté le pas, dont Apple Music et Tidal.

AFP

Le rap enfin reconnu

La musique rap a énormément gagné en prestige dans la dernière décennie, alors que les Post Malone, Drake, Kendrick Lamar et autres Macklemore, pour ne nommer que ceux-là, cartonnent aux palmarès. Au Québec aussi, c’est particulièrement flagrant. En 2002, Francis Belleau et une vingtaine de membres du collectif 83 interrompaient le Gala de l’ADISQ pour réclamer que le trophée alloué à l’album rap de l’année soit remis en ondes, et que le gagnant soit déterminé par un jury spécialisé. En 2019, cette même célébration était lancée avec un numéro aux sonorités entièrement rap et hip-hop, réunissant Loud, Koriass, Sarahmée, FouKi et Souldia. L’animateur Louis-José Houde s’est même permis des taquineries à l’endroit de quelques-uns d’entre eux. Et, non seulement la fameuse statuette est désormais décernée en direct à ICI Radio-Canada Télé lors du gala «principal» de l’ADISQ, le dimanche soir, mais Loud devenait en octobre le premier artiste du genre à être sacré Interprète masculin de l’année. Quelques mois plus tôt, en mai, ce même Loud accomplissait l’exploit d’être le premier rappeur à remplir le Centre Bell (deux fois plutôt qu’une) en programmation principale. Et c’est sans compter la confiance maintenant accordée à des groupes et chanteurs comme Alaclair Ensemble, qui ouvrait les Francos de Montréal en 2018.

Sakura/WENN.com

MusiquePlus s’éteint

L’ado rebelle des chaînes de télévision québécoise n’est plus. Après plusieurs années passées sous respirateur artificiel, après maintes tentatives de relance, victime collatérale de la montée de YouTube et autres facilités d’internet, la «maison» des «Combat des clips», «Bouge de là», «Cimetière des CD» et autres «Dollaraclip» était officiellement «débranchée» à la fin août 2019. Créée en 1986 comme une version francophone de l’antenne canadienne MuchMusic, MusiquePlus a diffusé d’innombrables clips et émissions musicales, et a toujours été reconnue pour son caractère libre et spontané. Véronique Cloutier, Claude Rajotte, Sonia Benezra, Geneviève Borne, Anne-Marie Losique, Mike Gauthier et combien d’autres en ont été les vedettes pendant de nombreuses années, et MusiquePlus a été l’école de plusieurs animateurs aujourd’hui bien établis. Dans nos grilles télévisées, c’est la chaîne ELLE Fictions qui occupe la position jadis tenue par MusiquePlus; on y retrouve des titres à saveur nostalgique et s’adressant essentiellement à un public féminin, à la «Gilmore Girls» et «Dawson’s Creek».

Auparavant, en 2016, MusiMax, la grande sœur plus «mature» de MusiquePlus lancée à la fin des années 1990, devenait Max, une plateforme relayant séries et films étrangers. MusiquePlus (maintenant ELLE Fictions) et MusiMax (maintenant Max) sont les propriétés de Groupe V Média depuis 2013.

Le Journal de Montréal

Les réseaux sociaux s’imposent

Il ne se passe aujourd’hui pas une minute sans qu’il y ait un «événement» sur l’un ou l’autre des plus populaires réseaux sociaux, dont Instagram, Twitter et Facebook. Au cours des 10 dernières années, leur essor a été fulgurant. Les vedettes, les sportifs, les politiciens... même monsieur et madame Tout-le-Monde goûtent ainsi à leurs cinq minutes de gloire. Nouvelles tendances, divertissement, rendez-vous divers et annonces officielles; tout y passe. Les plateformes de partage sont devenues les moyens de communication privilégiés par une grande partie de la population. Même la façon de consommer l’information a changé, certains visages très connus des différentes sphères professionnelles n’hésitant pas à confirmer, infirmer, commenter et partager des nouvelles. Côté promotion et développement d’image, il ne se fait pas mieux que Facebook et Instagram qui sont de véritables moteurs de l’économie. L’univers «showbiz» n’a pas échappé à cet important changement avec l’arrivée de nombreuses vedettes instantanées – dont plusieurs éphémères – et toute une horde d’influenceurs qui ont changé la façon de vendre des produits. Et c’est sans parler de YouTube, dont la présence s’est fortement accrue...

AFP

Guy Laliberté délaisse les rênes du Cirque du Soleil

En avril 2015, après 30 ans à bonifier le nom Cirque du Soleil, Guy Laliberté a cédé la grande majorité de ses actions de ce fleuron québécois à des investisseurs étrangers, ne gardant que 10 % des parts et mettant la main sur près de 1,5 milliard $. Alors que plusieurs craignaient le déménagement du siège social, il a posé la condition que Montréal reste la plaque tournante de l’entreprise. Depuis ce changement de garde, le Cirque du Soleil a tenté de nouvelles aventures, proposant notamment les spectacles «Turuk: le premier envol» inspiré de l’univers d’«Avatar», «Paramour» destiné à Broadway» et «Crystal» marquant ses débuts sur glace, s’approchant du même coup rapidement des 50 productions en carrière. À cela, il faut ajouter une nouvelle version d’«Alegria» et une présence accrue à Orlando grâce à un partenariat avec les studios d’animation de Walt Disney.

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

Nos cinéastes rayonnent

Le 11 décembre, la Hollywood Critics Association honorait Denis Villeneuve du titre de «meilleur cinéaste de la dernière décennie» pour la qualité de son travail sur des films comme «Prisonniers», «L’Arrivée», «Sicario» et «Blade Runner 2049». Son cinquième opus américain, «Dune», nous arrivera à la fin 2020. Et Denis Villeneuve n’est pas le seul cinéaste québécois à qui la décennie 2010 a souri à l’échelle internationale. Fort du triomphe de «Crazy» hors des frontières du Québec, Jean-Marc Vallée est devenu, au fil de ses réalisations pour le grand et le petit écran («Victoria – Les jeunes années d’une reine», «Café de Flore», «Dallas Buyers Club», «Wild», «Demolition», «Big Little Lies», «Sharp Objects») un incontournable à Hollywood.

Xavier Dolan est considéré comme un chouchou du Festival de Cannes depuis la première fois qu’il y a mis les pieds, son film «J’ai tué ma mère» sous le bras, en 2009. À la grand-messe cannoise du septième art, Dolan a notamment raflé le Prix du Jury en 2014 pour «Mommy» et le Grand Prix du Jury en 2016 pour «Juste la fin du monde», et l’ancien petit tannant des publicités de Jean Coutu a même dirigé la chanteuse Adele dans le clip de sa chanson «Hello».Et c’est sans compter les œuvres des Philippe Falardeau, Kim Nguyen, François Girard et autres artistes de l’image, dont le talent rayonne aussi ailleurs sur la planète.

AFP

#MoiAussi

En 2016, une braise commençait à crépiter avec l’indignation soulevée par le verdict de non-culpabilité de l’animateur de CBC Jian Ghomeshi, accusé d’agressions sexuelles par trois femmes. En octobre 2017, c’est le branle-bas de combat aux États-Unis, alors qu’une douzaine de femmes accusent le producteur Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viol. Le mouvement #MeToo est lancé. Rapidement, il trouve écho en France (#BalanceTonPorc) et au Québec (#MoiAussi), où il emporte un premier fautif dans son sillage, Éric Salvail, à qui plusieurs ancien(ne)s collaborateur(trices) reprochent des inconduites sexuelles. La même semaine, toujours en octobre 2017, Gilbert Rozon se retrouve aussi sur la sellette, quand neuf femmes, dont l’animatrice Pénélope McQuade, la comédienne Salomé Corbo et la réalisatrice Lyne Charlebois prennent la parole publiquement pour détailler les gestes déplacés que Rozon leur aurait fait subir. D’autres griefs s’élèvent ici et là contre Rozon, à un point tel qu’un regroupement d’une vingtaine de femmes, nommé Les Courageuses, a intenté une poursuite civile contre lui, et que ce dernier subira un procès pour viol et attentat à la pudeur en 2020. Depuis le début de la vague #MeToo et #MoiAussi, des personnalités comme Gilles Parent, Bill Cosby, Kevin Spacey, Woody Allen, Patrick Bruel, R. Kelly et Roman Polanski se sont également retrouvées dans la tourmente. Au-delà des inconduites sexuelles, d’autres types d’abus de pouvoir ont aussi été décriés dans la foulée de #MoiAussi, et des gens comme le réalisateur Sylvain Archambault, le chorégraphe Steve Bolton, le comédien Gilbert Sicotte et le chef d’orchestre Charles Dutoit ont dû répondre de leurs actes.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’appropriation culturelle, un sujet chaud

La pratique du «blackface» causait déjà la controverse. On en a eu un aperçu, entre autres, en 2014, lorsque le Théâtre du Rideau Vert a été critiqué, dans une lettre ouverte, pour avoir maquillé le comédien Marc St-Martin en P.K Subban. En 2015, ICI Radio-Canada Télé accolait un nouveau titre, «Stéréo Pop», à l’émission de Claudine Prévost et de Pierre Lapointe, qui devait à l’origine s’intituler «Pow Wow»; la société d’État ne voulait pas offenser les communautés autochtones en réutilisant le nom d’une de leurs traditions sacrées. En 2017, le défilé de la Fête nationale à Montréal faisait jaser pour de mauvaises raisons, des observateurs ayant été choqués de voir de jeunes hommes noirs vêtus de blanc pousser des chariots; on a vu là une démonstration de racisme rappelant l’esclavagisme. Mais, au Québec, le débat sur l’appropriation culturelle a pris une ampleur inégalée en 2018 avec les tollés soulevés par les spectacles «SLĀV» et «Kanata», de Robert Lepage. Dans le premier cas, on blâmait le créateur d’avoir utilisé des chants d’esclaves afro-américains et autres héritages de la communauté noire sans pourtant engager de personne noire, et dans le second, de ne pas avoir collaboré avec des artistes des Premières Nations pour fignoler son œuvre. Des manifestations ont eu lieu, des représentations ont été annulées, et «SLĀV» et «Kanata» ont défrayé la chronique pendant toute la deuxième moitié de 2018. Sensible, la question de l’appropriation culturelle a fait réagir quelques comédiens, dont Micheline Lanctôt, Rémy Girard et Christian Bégin, qui ont défendu la liberté d’action des créateurs. Complexe, le sujet n’a pas fini de susciter les discussions.