Des cartes-cadeaux qui déçoivent à Québec

Des gens qui ont reçu des cartes-cadeaux pendant le temps des Fêtes pourraient bien être déçus lors de leur utilisation.

C’est que les cartes-cadeaux des centres commerciaux Laurier Québec et Place Sainte-Foy ne sont pas acceptées dans tous les magasins de ces deux populaires destinations de magasinage.

Ivanhoé Cambridge, qui détient les deux centres commerciaux, a expliqué à TVA Nouvelles que c'est en raison d’un programme, lié au réseau American Express.

«Chaque détaillant est libre de participer ou pas. On invite les gens à consulter la liste des détaillants participants sur le site web ou à s’adresser au service à la clientèle du centre commercial où l’achat a été fait», a indiqué Ivanhoé Cambridge à TVA Nouvelles.

Cette mesure a causé bien des tracas et de la déception au jeune Eliot. Depuis plusieurs années, il reçoit des cartes-cadeaux Ivanhoé Cambridge à Noël pour aller s’acheter ce qu’il désire. Mais pas cette année.

«Ils m'on dit: "Désolé, on ne prend pas la carte''. Donc, là, j'avais mes produits dans mes mains et j'ai dit: "OK." Je suis allé voir mon père et il a dû payer», a raconté l’adolescent de 13 ans à TVA Nouvelles.

La tante d’Eliot, qui lui a acheté ce présent, assure ne jamais avoir été avisée que la carte-cadeau ne pourrait pas être échangée dans tous les magasins des deux centres commerciaux.

À l’avenir, l’adolescent ne demandera pas de cartes-cadeaux à Noël. «Non, tant qu'à faire, je vais préférer avoir de l'argent. Un billet de 100 dollars à la place d'une carte-cadeau, parce que ça passe n'importe où», a-t-il assuré.

Environ 30 % des commerces de Laurier Québec et de Place Sainte-Foy n’acceptent pas la carte-cadeau Ivanhoé Cambridge.

Elle peut donc être utilisée dans 122 des 177 commerces de Laurier Québec et 79 boutiques sur 122 de la Place Sainte-Foy. Les consommateurs vont donc essuyer des refus dans une centaine de magasins de la région.