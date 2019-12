Il offre le plus beau des cadeaux à sa femme

Marié depuis 51 ans, un Américain a fait le plus beau des cadeaux à la femme de sa vie: un de ses reins.

Lorsque les problèmes de santé de Peggy se sont aggravés, Mike Nipper n’a pas hésité un instant avant de lui donner un de ses organes.

C’est que la femme de 74 ans souffre de polykystose rénale, une maladie qui a tragiquement emporté sa mère, mais aussi son frère.

«C'était tout un cadeau», a déclaré Peggy Nipper à CNN. «Je ne pense pas qu'il doive me donner un autre cadeau pour le reste de ma vie. C'était le cadeau ultime», a ajouté la septuagénaire.

De nature héréditaire pour cette Américaine, ce trouble génétique provoque la formation de nombreux kystes dans les reins.

Avec un rein ne fonctionnant qu’à 14 %, se présentaient alors deux choix pour Peggy Nipper : la dialyse ou la transplantation.

Les astres alignés pour Peggy

Aux États-Unis, selon CNN, les patients en attente d’une transplantation doivent attendre environ sept ans avant de trouver un donneur compatible. Et plusieurs hôpitaux américains ne veulent pas effectuer de greffe d’organe sur une personne de plus de 70 ans.

Peggy ne pensait pas que son mari pouvait être un donneur compatible.

«Nous ne pensions même pas qu'il était possible qu'il soit un donneur», a expliqué Peggy, 74 ans, à CNN. «Si vous portez des bébés de votre mari, votre sang a été mélangé et très souvent vous développez des antigènes contre ce sang à cause des enfants. Donc nous ne pensions même pas que c'était une possibilité», a ajouté l’Américaine.

Mais les astres étaient alignés pour que ce couple, déjà marié depuis 51 ans, puisse s’aimer encore.

Quand Mike a passé les tests, c’était un véritable miracle pour lui et sa famille. Mike était littéralement le match parfait pour son épouse.

«Nous sommes deux personnes différentes, je viens de Mars et elle vient de Vénus, mais nos différences se complèteront toujours», a confié Mike.

La transplantation a été réalisée le 12 novembre dernier au Kidney Transplant Center, au Texas.

Peggy se remet bien de la chirurgie et son corps réagit bien à son nouveau rein.

Et le secret de leur relation durable? L’amour!

«Nous nous sommes promis mutuellement, dans la santé comme dans la maladie, jusqu’à ce que la mort nous sépare, et c'est comme ça que ça va être. Nous essayons juste d’étirer la partie ''jusqu’à ce que la mort nous sépare'' le plus longtemps possible», a conclu Mike Nipper.