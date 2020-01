Défoncer l’année sous les flocons à Québec

Avant même le bouquet final du festival Tobbogan, à Québec, plusieurs milliers de visiteurs foulaient déjà le sol de la Grande Allée, qui a revêt ses plus beaux atours pour l’occasion.

Photo Jérémy Bernier

Les invités ont été choyés par Dame nature en cette soirée qui marque la fin d’une décennie et la venue de la prochaine. C’est sous une légère averse de flocons de neige et par une température très confortable de – 3 degrés Celsius que tous ont pu profiter du décor enchanteur de l’endroit.

Photo Jérémy Bernier

Dans de telles conditions, il va sans dire que les festivaliers ont répondu présents pour accueillir 2020 les bras ouverts.

«On a été chanceux cette année, les quatre jours [de l’événement] se sont passés sous de très belles températures», explique en entrevue au Journal, Anne Hudon la directrice générale du Festival d’été de Québec et d’E3 qui organise Toboggan.

Rappelons qu’il y a deux ans, la soirée du Nouvel An à Québec avait dû faire face à une météo glaciale de – 40 degrés Celsius.

Photo Jérémy Bernier

Même si l’heure du bilan des opérations est loin d’être arrivée, les organisateurs sont confiants quant à la réussite du projet.

«On a pris des risques en proposant des attractions sur plusieurs jours, et on n’avait rien avec quoi se comparer en hiver. Mais, jusqu’à présent, tout se déroule vraiment bien. Dès notre première année, on a mis la totale!», indique Mme Hudon qui a pu compter sur les conseils d’André Verreault, le maître-d’œuvre des festivités du Nouvel An des dernières années.

Visiteurs internationaux

Comme chaque année, il n’y a pas que les locaux qui profitent des attractions sur la Grande Allée. De nombreux touristes venus des quatre coins du globe ont également pris part aux célébrations de la Vieille capitale.

C’était d’ailleurs le cas de Daviol Leonardo, Renata Morales et Felipe Cosmelli, qui étudient le français dans la région depuis le début du mois de décembre.

Photo Jérémy Bernier

«Moi, je viens de la Colombie, Renata du Mexique et Felipe du Chili. Comme on est tous loin de notre famille, on a décidé de fêter la nouvelle année ensemble, ici! On avait entendu parler de l’événement et c’est magnifique», raconte Daviol, qui se réchauffait près de l’un des nombreux feux installés pour l’occasion dans le «Village d’hiver», au parc de la Francophonie.

Photo Jérémy Bernier

Pour le trio, c’est une première de défoncer l’année sous le point de congélation et entourée de flocons.

Activités

Photo Jérémy Bernier

Parmi les attractions offertes aux visiteurs, on retrouve la traditionnelle grande roue installée au parc de la Francophonie, tout près d’un énorme carrousel. Sans oublier les activités 5 à 7 dans le village d’hiver.

Photo Jérémy Bernier

Pour ce qui est des spectacles en plein air, chacun y trouve son compte. La Famille Painchaud, Les Tireux d’Roches et les 2Frères font danser les amateurs de musique traditionnelle à la Place de l’Assemblée-Nationale. Sleepy Tom et Haviah Mighty réchauffent quant à eux la foule pour le groupe électro Loud Luxury, du côté de la Place George-V.

Sur les douze coups de minuit, les feux d’artifice illumineront le ciel de mille feux dans une ambiance féérique.