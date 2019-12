La grève officiellement déclenchée à l'aéroport Montréal-Trudeau

Les employés qui approvisionnent en carburant les avions à l’aéroport Montréal-Trudeau sont finalement en grève, depuis 11 h, ce mardi, faute d’une entente avec la direction de l’entreprise Swissport.

Jusqu’à très tard lundi soir, les deux parties étaient toujours en négociations, a-t-on appris. La centaine d’employés concernés réclame de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Leur convention collective est échue depuis le mois d’août dernier.

Un plan de contingence a été prévu et des cadres ainsi que des travailleurs d’autres aéroports de Swissport devaient être mis à contribution pour la poursuite des activités de ravitaillement.

En plus de ravitailler en carburant les avions qui transigent par Montréal-Trudeau, les employés de Swissport assurent aussi ce service pour quelques vols commerciaux à l’aéroport de Mirabel.

Dans un communiqué, Aéroports de Montréal (ADM) a déploré mardi que «les passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau se retrouvent malgré eux au cœur du conflit de travail opposant Swissport Fuelling à ses employés responsables du ravitaillement des aéronefs».

ADM a assuré que «le centre de coordination des opérations de YUL est activé et une vigie 24 heures sur 24 est maintenue. La sûreté aéroportuaire et le SPVM ont déployé des mesures afin d’assurer la sécurité et la continuité des opérations».

Tout en voulant rassurer les passagers, ADM a toutefois souligné que «le conflit pourrait occasionner des délais dans les horaires de vol», conseillant aux voyageurs de valider l’état d’un vol.