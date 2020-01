Le Canadien termine son voyage avec une défaite

Le Canadien de Montréal a conclu son voyage de sept matchs à l’étranger avec un revers de 3 à 1 aux mains des Hurricanes de la Caroline, mardi soir, au PNC Arena.

C’est Erik Haula qui a inscrit le but gagnant, en deuxième période. Ryan Poehling croyait bien avoir créé l’égalité au troisième tiers avec son premier but de la saison, mais il a été refusé après révision des arbitres pour obstruction avec le gardien.

Ryan Dzingel a complété le travail pour les favoris de la foule en marquant dans un filet désert en fin de match.

Sebastian Aho a été le premier à toucher la cible pour les Hurricanes. Dès la deuxième minute de jeu, il a profité d’une pénalité à Artturi Lehkonen pour donner les devants aux siens.

Moins de deux minutes plus tard, Max Domi a provoqué un revirement dans la zone des Hurricanes et a déjoué Petr Mrazek d’un tir des poignets. L’attaquant du Tricolore a ainsi prolongé à six sa série de matchs avec un but. Le dernier joueur du Canadien à avoir réalisé l’exploit est Max Pacioretty en janvier 2015.

Le Canadien a subi une lourde perte en deuxième période alors que Brendan Gallagher a dû quitter la rencontre. D’abord mis en échec par Jordan Staal, Gallagher a ensuite reçu un violent coup de genou de Ben Chiarot en plein visage.

À son premier départ cette saison devant le filet du Canadien, Charlie Lindgren a bien tiré son épingle du jeu. Il a notamment frustré Aho lors d’un avantage numérique en début de troisième période alors que le filet était complètement ouvert. Lindgren a fait face à un total de 33 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Mrazek a réalisé 28 arrêts.La troupe de Claude Julien complète donc son voyage avec une fiche de 3-4. Défaite à ses trois dernières sorties, elle tentera de renouer avec la victoire jeudi contre le Lightning de Tampa Bay, au Centre Bell.