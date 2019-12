Le métro de Montréal ouvert toute la nuit

Afin de faciliter les déplacements dans la métropole, le métro de Montréal sera ouvert toute la nuit, ce soir, pour le passager à la nouvelle année.

«La STM est heureuse d'ouvrir de façon exceptionnelle le métro toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier», a indiqué la société sur Twitter.

Pour faciliter les déplacements de ses clients en cette soirée festive, la #STM est heureuse d'ouvrir de façon exceptionnelle le métro toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les tarifs habituels s'appliquent.



Bon réveillon! pic.twitter.com/pONIu2mXsb — STM (@stm_nouvelles) December 31, 2019

«Évitez l’attente et achetez vos titres de transport à l’avance», suggérait toutefois la STM. Les stations de métro Places-d’Armes et Champ-de-Mars devraient être assez achalandées en raison des célébrations du Nouvel An prévues dans le Vieux-Montréal.

Les tarifs habituels s’appliquent, a-t-on indiqué.