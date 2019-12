Trudeau appelle les Canadiens à unir leurs forces pour bâtir un meilleur avenir

Le premier ministre Justin Trudeau a profité de ses vœux du Nouvel An, mardi, pour appeler les Canadiens à l'unité et à faire preuve d'entraide les uns envers les autres.

«Commençons cette nouvelle décennie en nous engageant de nouveau à défendre les valeurs de respect, d’ouverture et de compassion qui nous définissent en tant que Canadiens. En unissant nos forces en tant que voisins et en faisant passer notre communauté en premier, nous bâtirons un avenir meilleur pour tout le monde», a fait valoir M. Trudeau dans une déclaration écrite.

Bonne Année! Je vous souhaite santé et bonheur pour 2020 et beaucoup de plaisir ce soir, au moment de célébrer le début d’une nouvelle décennie avec famille et amis. Soyez prudents! https://t.co/3mVUaUSxf1 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 31, 2019

«Alors que nous entamons 2020, rappelons-nous que cet esprit d'équipe a fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui, et que nous devons demeurer sur cette voie pour aller de l’avant», a-t-il ajouté.

Le chef libéral a profité de l'occasion pour vanter quelques réalisations et promesses de son gouvernement, citant notamment la signature de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, des avancées sur le front de la lutte contre la pauvreté et l'interdiction à venir des plastiques à usage unique, qui devrait entrer en vigueur en 2021.

M. Trudeau a toutefois évité d'évoquer des sujets plus polarisants, comme le dossier de l'exploitation et de l'exportation des ressources énergétiques des Prairies qui divise l'Est et l'Ouest du pays.

Il a aussi soutenu qu'il continuerait, en 2020, à travailler sur «ce qui compte le plus pour les Canadiens», soit la lutte aux changements climatiques, le renforcement de la classe moyenne, la santé et la sécurité, la réconciliation avec les Premières Nations et les relations diplomatiques du Canada.