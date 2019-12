Une famille sauvée grâce aux détecteurs de fumée

Un couple avec trois jeunes filles et qui attend un enfant s’en est sorti in extremis grâce à un détecteur de fumée après le violent incendie qui a ravagé sa maison à cause de cendres qui ont pris feu dans une poubelle extérieure.

Photos Antoine Lacroix

« Ça aurait pu très mal finir. Un incendie comme ça, au beau milieu de la nuit, surtout avec une telle vitesse de propagation, ça ne pardonne pas. Une chance qu’ils avaient plusieurs détecteurs, c’est ce qui les a sauvés », relate Daniel Lalonde, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Placide.

Une mauvaise manipulation de cendres pas tout à fait consumées, déposées dans une poubelle à l’extérieur, est à l’origine de l’incendie.

C’est un peu après 3 h du matin hier qu’une voisine a constaté la présence de flammes qui se dégageaient de la maison. Elle a contacté le 911, mais le feu a rapidement gagné en intensité.

« J’ai entendu un crépitement, je pensais que c’était du grésil au départ. Mais, finalement, à l’extérieur c’était tout orangé. Il y avait le feu », raconte Mélanie Ouellette.

Elle est sortie à l’extérieur pour s’assurer que la petite famille était saine et sauve. Les parents, dont la maman est enceinte et devrait accoucher en février, et leurs trois petites filles de moins de cinq ans étaient tous dans leur voiture.

« Ils étaient en train de se réchauffer, mais ils n’avaient presque rien sur le dos, juste des pyjamas. Les petites filles pleuraient, la maman aussi. Je les ai accueillis à la maison le temps que de la parenté vienne les chercher », ajoute Mme Ouellette, qui a donné quelques manteaux d’hiver à la famille.

Élan de solidarité

Photos Antoine Lacroix

Plusieurs autres citoyens ont offert de les aider, tant sur les réseaux sociaux qu’en faisant des dons.

Hier, le centre communautaire de Saint-Placide a été ouvert une bonne partie de la journée afin que les gens puissent venir porter des vêtements, des jouets ou même des articles pour bébé, comme une poussette.

« C’est comme ça ici, c’est vraiment tissé serré. On est une petite communauté, donc si quelqu’un passe au feu, c’est tout le monde qui est affecté », affirme Hélène Vigneault, une bénévole au centre communautaire.

Lors du passage du Journal de Montréal, plusieurs piles de vêtements se trouvaient déjà sur une table.

Sur les réseaux sociaux, un homme du secteur a même proposé de loger gratuitement la petite famille, la maison étant une perte totale.

Rien à faire

L’embrasement était déjà généralisé à l’arrivée des pompiers.

« La toiture s’est effondrée presque à notre arrivée, donc ça a compliqué notre travail pour l’extinction de l’incendie. Et on a dû protéger les bâtiments voisins », explique Daniel Lalonde.

Il a fallu environ 6 heures pour que le brasier soit maîtrisé. Les pompiers de Saint-Placide ont aussi fait appel à leurs collègues d’Oka, de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac.