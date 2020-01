C'est la fin pour ce petit village

Les derniers habitants du petit village de Little Bay Islands - à l'exception de deux irréductibles - ont quitté leurs demeures, mardi, tandis que la communauté située à quelques kilomètres au large de Terre-Neuve a officiellement fermé ses portes.

Mardi soir, le traversier «MV Hazel McIssaac» a quitté pour une toute dernière fois Little Bay Islands, emportant les habitants de l'île ayant décidé de quitter le village. Plus tôt dans la journée, les derniers services, comme l'électricité, avaient été coupés.

En février dernier, la cinquantaine d'habitants de Little Bay Islands avaient voté unanimement en faveur de la fermeture de leur village. Le gouvernement s'est engagé à verser jusqu'à 260 000 $ à chaque propriétaire d'une demeure pour les aider à déménager. À long terme, la province espère faire des économies sur les services qu'elle devait fournir aux villageois.

Deux amoureux de l'île, Mike et Georgina Parsons, ont toutefois décidé de rester à Little Bay Islands, où ils comptent vivre en autarcie.

Les adieux entre le couple et leurs compatriotes ont été émotifs. Georgina a elle-même largué les amarres du «MV Hazel McIssaac», avant de filmer le départ du traversier au crépuscule, lançant des adieux à ses proches sur le navire. «Bonne année. On se revoit ce printemps, ou plus tôt», l'entend-on lancer aux gens sur le traversier.

«Hier fut l'une des journées les plus émotives de ma vie. [...] Rien n'aurait pu me préparer à la tristesse qui m'a envahi alors que je me tenais sur le quai en regardant le "MV Hazel McIssaac" disparaître à l'horizon», a confié mercredi Mike Parsons sur une page Facebook où le couple compte relater ses aventures.

«Tandis que je me promenais sur le quai ce matin, les choses semblaient différentes. Il va nous falloir un temps pour nous habituer à la noirceur et à la solitude. Le chant de l'océan m'a toutefois rappelé que nous sommes à notre place ici. Nous allons faire notre vie ensemble et la remplir d'aventures et d'amour. D'amour pour l'un et l'autre, mais aussi pour cet endroit qui est notre maison», a poursuivi M. Parsons dans son touchant témoignage.

D'ailleurs, Mike et Georgina Parsons continuent à faire vivre Little Bay Islands. Mercredi, Georgina Parsons s'est amusée en annonçant avoir été élue «mairesse de Little Bay Islands et dictatrice à vie», en partageant une photo de l'hôtel de ville sous la neige.