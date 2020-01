Décès de David Stern, l'ancien patron de la NBA

David Stern, emblématique patron de la NBA de 1984 à 2014, est décédé mercredi à 77 ans, deux semaines après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale, a annoncé la NBA.

«Le commissaire émérite David Stern est décédé cet après-midi des suites de l'hémorragie cérébrale qu'il avait subie il y a trois semaines», a écrit la NBA dans un communiqué.

«Pendant 22 ans, j'étais aux premières loges pour voir David en action. C'était un mentor et un de mes plus chers amis», a réagi l'actuel commissaire de la ligue, Adam Silver, qui lui a succédé en 2014.

«Grâce à David, la NBA est une marque vraiment globale, ce qui fait de lui non seulement l'un des plus grands commissaires sportifs, mais l'un des leaders économiques les plus influents de sa génération».

«Chaque membre de la famille NBA bénéficie de la vision, de la générosité et de l'inspiration de David», a ajouté Adam Silver, cité dans le communiqué de la NBA.

«Je ne peux mettre de mots sur ce qu'a représenté pour moi l'amitié de David Stern», a pour sa part réagi Bill Russel sur Twitter, joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 trophées.

«David était un grand novateur et a fait du jeu que l'on aime ce qu'il est aujourd'hui».

Victime d'une hémorragie cérébrale le 12 décembre alors qu'il se trouvait dans un restaurant de New York, David Stern avait été transféré dans un hôpital de la ville, où il était demeuré dans un état grave.

Au cours de ses 30 années de règne, ce fils d'épicier de New York et diplômé de droit a fait prospérer la NBA et l'a transformée en une marque mondiale.

A l'époque, cette instance était en proie à de graves problèmes financiers et était loin d'avoir l'exposition médiatique de la NFL ou de la MLB.

Durant son mandat, sept franchises ont été créées et ont intégré la Ligue pour la faire passer à 30 clubs. D'autres ont déménagé et toutes ont considérablement augmenté leurs revenus.

Les joueurs aussi. Leur salaire moyen est passé de 250 000 dollars en 1984 à 5 millions de dollars en 2014.

Des joueurs dont certains sont devenus des stars planétaires comme Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, puis plus tard Kobe Bryant et LeBron James, ont été mis en avant par David Stern, conscient qu'ils contribueraient à métamorphoser et à populariser la NBA.

Pour avoir fait de la NBA une des ligues sportives les plus puissantes du monde, Stern a été intronisé au Hall of Fame en 2016. Il a reçu le titre de «commissaire émérite» après sa retraite.