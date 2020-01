Des centaines de «givrés» pour le traditionnel bain du Nouvel An

Deux degrés à l'extérieur, moins de dix dans l'eau: des centaines de personnes déguisées ont fêté mercredi la nouvelle année en se risquant dans la mer froide à Malo-les-Bains (nord de la France), pour le traditionnel «bain des givrés», lancé en 2000.

À midi pétantes, les plus festifs se sont élancés depuis la digue et ont parcouru plusieurs centaines de mètres de sable pour atteindre les eaux froides de la mer du Nord, à marée basse, devant les objectifs des moins téméraires, restés habillés parfois en doudoune ou veste de ski, sur la terre ferme.

«Vous pouvez venir, on a pied», pouvait-on lire sur une pancarte brandie par l'un des «givrés» en maillot de bain, dans l'eau jusqu'aux chevilles, en attendant ses acolytes.

Parmi les «givrés» - souvent une coupe de champagne à la main - on pouvait reconnaître des Charlie Chaplin, des hockeyeurs, un Superman, des marins, d’Hommes de Cro-Magnon...

Yves Dupont, lui, n'est déguisé «en rien». «On prend tout ce qui traîne et on le met. Tout le monde met n'importe quoi !», s'amuse-t-il en salopette rayée, un sac à main rose au bras et un chapeau coloré de fruits et de fleurs sur la tête.

«(C'est) excellent comme tous les ans, (l'eau) très chaude, avec le coeur plein d'amour; bonne et heureuse année à tous, on vous aime !», lance Ali Hamida, une fois sorti de l'eau.

«(L'eau) pique un peu», reconnaît une autre «givrée» en combinaison, un collier de fleurs jaunes autour du cou.

Philippe, un casque d'Obélix pour déguisement, est certain de n'attraper «pas de rhume, pas de grippe, pas d'angine, rien».

Pour beaucoup des baigneurs, cette trempette sert «d'entraînement» au célèbre carnaval de la ville de Dunkerque, organisé en début d'année et l'un des principaux de France.