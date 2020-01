La meilleure façon de garder ses résolutions

Qui dit «janvier» dit «résolution» pour bien des gens qui y voient l’occasion de commencer l’année du bon pied.

Or, si promettre de changer est facile, la mise en pratique de nouvelles habitudes n’est pas toujours évidente, qu’elles concernent la santé, les relations interpersonnelles, l’alimentation ou la croissance personnelle.

Avant toute chose, le Dr. Patrick Simard conseille de procéder par étape, et surtout, de se fixer des objectifs réalistes.

«Plutôt que de se promettre d’aller au gym cinq fois par semaine, il serait peut-être mieux de commencer par faire son sac d’entraînement à tous les jours et de le laisser près de la porte. Comme ça, quand on en a le goût, on y va!», illustre-t-il.

Médecine de famille, Dr. Raphaël Robitaille remarque que les résolutions de changement graduel sont les plus efficaces.

«Je vois beaucoup plus de résultats positifs chez les gens qui ne font pas avec quelque chose de drastique. Il suffit parfois de faire de petits changements au quotidien », avance-t-il.

Les Québécois ne semblent pas si friands de résolutions du nouvel An. Selon un sondage réalisé par Léger l'année dernière, seuls 26 % d’entre eux tentent de changer leurs habitudes pour la nouvelle année. Les milléniaux arrivent en tête avec 45 %. Quant aux baby-boomers, ils sont seulement 17 % à prendre des résolutions.

Dans tous les cas, une étude de l'Université de Scranton, en Pennsylvanie, avance que seuls 8 % des gens tiennent réellement leurs résolutions.