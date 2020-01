La nuit la plus occupée de l’année à Urgences-santé

Bon an, mal an, la nuit qui marque le passage au Nouvel An est la plus occupée de l’année pour les équipes d’Urgences-santé.

Alors qu’elles reçoivent une moyenne de 100 à 130 appels entre minuit et 6 h du matin en temps normal, ce chiffre monte à 300 pendant les petites heures du premier janvier.

La première nuit de 2020 n’a pas fait exception à la règle. Parmi les cas notables, les paramédicaux ont dû intervenir auprès d’un homme dans la vingtaine qui s’est fait poignarder au centre-ville de Montréal. Une autre intervention a été effectuée aux alentours de 6 h pour des raisons similaires.

Thierry Basset, superviseur chez Urgences-santé, n’a pas chômé de la journée. «C'est l'état classique du 31 décembre, en fait. Des fois, quelques cas dégénèrent», admet-il.

Toute la journée, Bénédicte Lebel a suivi le superviseur lors de diverses interventions visant à sauver des vies : une vilaine chute sur la rue Molson, une crise de convulsions... Au départ de la journaliste, les appels continuaient d’affluer.