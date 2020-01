La police demande d'ouvrir l'œil pour retrouver une ado en fugue

La police a demandé l'aide du public, mercredi, afin de retrouver une adolescente de 15 ans en fugue depuis deux jours qui pourrait se trouver dans la région de Montréal.

Sanshita Narisimlu a quitté sa demeure de la Rive-Sud de Montréal vers 13 h, le 30 décembre. Elle n'a pas été revue et n'a pas donné de nouvelles depuis ce moment, a fait savoir la Régie intermunicipale de police Roussillon.

L'adolescente mesure 1,68 m (5' 5''), pèse 60 kg (132 lb) et a les yeux et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait des «leggings» et un manteau en fourrure noire de marque Rudsak.

Quiconque l’aperçoit est invité à aviser la police de Roussillon au 450 638-0911, poste 600, ou en utilisant la ligne anonyme de l'organisme Échec au crime au 1 800 711-1800.