Post Malone tombe de scène à New York

Post Malone, Alanis Morissette, les rois de la pop coréenne BTS et Sam Hunt : le spectacle du Nouvel An à Times Square avait de quoi ravir les fêtards réunis à New York et les téléspectateurs.

AFP

Tout semble s’être déroulé rondement lors du populaire événement... sauf pour un segment de la performance du rappeur américain de 24 ans!

AFP

En effet, des photos captées par l’Agence France-Presse montrent Post Malone se faire aider par des membres de la sécurité après avoir fait une chute de la scène.

AFP

Tout sourire, le rappeur n’a pas l’air d’avoir été trop déstabilisé par cette chute imprévue.

AFP

On peut remarquer, sur les photos prises lors de l’événement, que Post Malone arbore un nouveau tatouage sur le visage.

Le tatoueur new-yorkais derrière cette œuvre a publié une photo sur Instagram.

AFP

Déjà tatoué sur le visage, le rappeur a choisi pour cette nouvelle pièce un dessin d’une main dans une armure tenant un fléau d’armes.