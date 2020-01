Un gardien de la LNH lance un défi à Justin Bieber

Le gardien de but des Blues de St. Louis Jordan Binnington a invité le populaire chanteur Justin Bieber à l’affronter dans un concours de tir de punition avec un enjeu bien particulier.

Lundi, le portier des champions en titre de la Coupe Stanley a commenté une vidéo sur Instagram montrant les exploits sur glace de Bieber. «Dix échappées, moi contre toi. Tu me déjoues et je me teins les cheveux en blond platine», a fait savoir Binnington.

La vidéo en question montre l’artiste canadien disputant un match de hockey dans une ligue amicale. On le voit notamment marquer un but de belle façon du revers.

«On ne sait pas pour vous, mais nous donnerions tout pour voir J. Bieber contre J. Binner dans un concours d’échappées, ont écrit les Blues sur leur site web officiel. Est-ce que l’un des musiciens les plus populaires, qui a vendu 140 millions d’albums à travers le monde, peut marquer face au champion en titre de la Coupe Stanley, qui a remporté plus de parties que quiconque en 2019?»

Aux dernières nouvelles, Bieber n’avait pas encore répondu à la demande de l’athlète de 26 ans.