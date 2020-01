Une actrice de Marvel accusée du meurtre de sa mère

Mollie Fitzgerald, une actrice aperçue dans «Capitaine America : Le premier vengeur», est accusée d’avoir tué sa mère.

Le corps de Patricia «Tee» Fitzgerald a été retrouvé le 20 décembre dernier dans un domicile de Montgomery, au Texas, où elle aurait été poignardée. Sa fille est maintenant accusée de son meurtre au deuxième degré, sans que l’on en sache plus sur les circonstances.

Marvel

Identifiée comme une actrice, productrice et réalisatrice sur le site Internet Movie Database, Mollie Fitzgerald, 38 ans, a fait une brève apparition dans le film de superhéros de l’univers Marvel «Capitaine America». Elle y est listée au générique en tant que «Stark Girl», un personnage mineur qui accompagne Howard Stark à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale.

Elle a également produit le film «Trouble Is My Business» et a réalisé le long-métrage «The Lawful Truth».

Patricia Fitzgerald, sa mère, était dans le processus de déménager au Kansas, selon ce qu’à confié son frère, Gary Hunziker, au Kansas City Star. «On est complètement sous le choc, a-t-il témoigné. Peu importent les circonstances, j’ai perdu ma sœur.»

Mollie Fitzgerald est détenue sous une caution de 500 000 $US.