Début du chargement de la neige à Montréal

La Ville de Montréal amorce jeudi matin le chargement de la neige tombée depuis mardi.

Le chargement de la neige avait été annoncé après la tempête hivernale de mardi qui avait laissé plus de 20 cm de neige sur le territoire montréalais.

Un chargement de neige peut être décrété lorsque 10 à 15 cm de neige s’accumulent au sol et débute généralement le lendemain de la tempête.

Mais pour cette opération, la Ville avait décidé de repousser le début au 2 janvier, afin d’éviter les complications de stationnement dues au Jour de l’An.

Les opérations seront toutefois facilitées par les températures clémentes qui passent au-dessus du point de congélation en journée depuis mercredi.

La Ville rappelle que la priorité est au déblayage de la neige (qui consiste à la pousser sur les côtés) pour dégager rapidement les rues et les trottoirs et priorise les endroits où se situent les établissements publics de santé et de sécurité, ainsi que les ponts et tunnels.