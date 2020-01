Le tourisme des Fêtes sourit à Québec

Le temps des Fêtes a été faste pour plusieurs hôteliers et restaurateurs dont les établissements affichaient complet, entre autres grâce au développement du tourisme d’hiver.

«L'hiver au Québec devient de plus en plus exotique pour plusieurs personnes à travers le monde, estime Sandra Nadeau, directrice des communications du Village Vacances Valcartier. Quand on se promène dans l'Hôtel de glace, c'est sûr qu'on entend parler plusieurs langues.»

Au centre-ville de Québec, plusieurs restaurants et bars étaient d’ailleurs remplis de locaux et de touristes pendant les festivités. Propriétaire de l’Ophélia et du bistro l’Atelier, Fabio Monti a remarqué une hausse d’achalandage de 25 % dans ses restaurants comparativement à l’année précédente.

Marjolaine de Sa, directrice de l’Association hôtelière de Québec, soupçonne que l’engouement pour Québec n’est pas une mode passagère. Elle affirme que même avant l’annoncée de la soirée Toboggan, organisée en haute-ville pour souligner le passage à 2020, les réservations affluaient.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour obtenir un bilan détaillé de cette fin de saison, il semble que 2019 ait, une fois de plus, été une bonne année pour le tourisme dans le Vieille Capitale.