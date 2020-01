«C'était très attirant comme projet» - Guy Nadon

Dans le film «Merci pour tout», actuellement à l’affiche, Guy Nadon joue une canaille de la pire espèce, rôle qui lui a permis d’aller tourner au Panama. Choyé, le comédien, qu’on verra cet hiver dans «La Maison Bleue» et «Faits divers», vient d’avoir du nouveau dans sa vie personnelle.

Travailler pour la première fois sous la direction de Louise Archambault a été une des raisons qui ont pesé dans la balance pour que Guy Nadon joue dans «Merci pour tout», qui vient de sortir en salle. Il a aussi adoré le scénario d’Isabelle Langlois, à qui l’on doit les textes de la série «Lâcher prise».

«J’ai eu l’occasion, il y a deux ou trois ans, de prendre connaissance des textes de ¨Lâcher prise¨ parce qu’il y avait peut-être une possibilité que je travaille dans la série — finalement, ça n’a pas marché —, et j’ai été séduit par la qualité d’écriture de cette femme-là. Je savais aussi qu’il y aurait Yves Bélanger, qui a fait la direction photo du film et avec qui j’avais déjà travaillé. Tout ça faisait que c’était très attirant comme projet.»

Une canaille. C’est ainsi que l’acteur décrit son personnage, qui s’appelle, tout comme lui, Guy, dans cette comédie de type «road movie» où l’on suit Christine et Marianne (Magalie Lépine-Blondeau et Julie Perreault) au cours de leur escapade, qui les mènera jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine pour y enterrer les cendres de leur père. Ce dernier était un ancien associé d’affaires de Guy.

«Ça s’est mal terminé entre les deux. Mon personnage se retrouve dans la ville de Panama parce que c’est un endroit idéal pour les escrocs.»

Tourner au Panama

Les quelques jours de tournage pour ce film ont permis à Guy Nadon de se rendre au Panama en mars dernier. C’était la première fois qu’il voyait ce pays.

«C’était extrêmement agréable. On était une toute petite équipe, à peu près six. La température définissait beaucoup les horaires de tournage, parce qu’il faisait très chaud. On tournait très tôt le matin, de 6h à 9h30; après, il fallait arrêter parce qu’on tournait à l’extérieur et que la chaleur devenait insupportable. On reprenait à 16h jusqu’à environ 19h. J’avais beaucoup de sympathie pour les gars de la construction qu’on voyait travailler dans la chaleur.»

Un petit-fils

Après avoir passé plusieurs saisons dans la Ligue canadienne de football, le fils de Guy Nadon, Arnaud Gascon-Nadon, 31 ans, a pris sa retraite du football et vit à Montréal.

«Il a eu des opérations aux genoux et à une épaule, et ç’a fini par hypothéquer deux choses: la capacité de faire ce métier d’athlète professionnel et la joie de le faire. Au cours de cette saison, des équipes l’ont rappelé pour l’avoir en renfort, mais il a décidé de mettre un terme à sa carrière d’athlète parce qu’il avait trop mal. Maintenant, il se redéfinit professionnellement. Il est dans le marketing et il est récemment devenu père, alors c’est parfait qu’il ait moins mal: ça va lui permettre de jouer à quatre pattes avec son fils!»

Le bambin, qui se prénomme Laurier, est né au début de décembre.

«Vous êtes devenu grand-papa!» lui dis-je alors, ce à quoi l’acteur de 67 ans répond: «Non. Mon fils a eu un fils. Moi, je ne suis pas encore grand-père! (rires) Une étape à la fois! (rires) Pour moi, c’est une extraordinaire nouvelle de dire que mon fils a eu un fils! C’est déjà énorme, et je trouve ça beau, mais il va falloir que le petit m’appelle grand-père pour que je me fasse à ce nom! (rires)