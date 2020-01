Deux familles anéanties par la mort du jeune Ryad

L’entourage des deux anciens copains n’arrive pas à s’expliquer comment une querelle a pu dégénérer au point de mener à la mort du jeune Ryad Benchouk, 15 ans.

« C’est un bon petit gars. Il ne fume pas, ne boit pas, ne prend pas de drogue. Je ne comprends rien », a laissé tomber hier le père du jeune suspect de 16 ans, dont on ne peut révéler l’identité.

Son fils est accusé du meurtre au deuxième degré de Ryad Benchouk.

« Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. En plus, après le temps des Fêtes comme ça, a-t-il poursuivi, secoué. On attend l’enquête de la police. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne comprends pas. »

Le père, qui fumait une cigarette sur le porche de sa demeure lorsque rencontré hier par Le Journal, a dit se trouver dans une incompréhension totale.

« Il ne méritait pas ça »

Questionné à propos des fréquentations de son adolescent, l’homme a juré n’en savoir rien, à part qu’il connaissait bien la victime.

« On ne peut pas suivre un enfant partout. Je ne connais pas tous ses amis », a-t-il dit.

De son côté, le père de la victime, qui a reçu parents et amis chez lui, était trop émotif pour se confier sur le drame qui a emporté son fils, la veille.

« C’était un sportif. Pas un enfant à problèmes », a quant à lui fait savoir un des frères de Ryad Benchouk, qui a préféré ne pas commenter les motifs derrière la chicane.

« Il ne méritait vraiment pas ça. Il faisait rire tout le monde. Tout le monde le connaissait et l’aimait », a soutenu une amie des deux jeunes, venue se recueillir près des fleurs et du ballon qui ont été déposés non loin d’où s’est déroulée la tragédie, en guise de mémorial.

– Avec Antoine Lacroix

► La police de Laval invite les témoins potentiels à communiquer avec la Ligne Info au 450 662-INFO.