«Être père me procure tellement de force» - Yann Perreau

Yann Perreau est un homme heureux. L’âge, l’expérience et sa famille lui ont procuré de solides fondations. Si l’auteur-compositeur-interprète pop rock adore toujours son métier et continue toujours à créer, sa vie de père de trois enfants le comble tout autant.

Yann, quels sont les projets qui vous occupent?

Je travaille à mon sixième album solo, dans mon studio. J’y suis tous les jours, de 9 h 30 à 16 h 30. Ça va bien. J’ai même de l’avance sur l’échéancier que je me suis fixé.

Parallèlement, votre famille de trois enfants doit aussi vous occuper. Comment se portent-ils?

Très bien! J’en parlais d’ailleurs avec Florence K. La réalité de père vient avec des responsabilités: ça demande beaucoup d’engagement. Mais elle me procure aussi tellement de force dans ce que je fais, tellement d’énergie et de concentration.

Quel âge ont-ils?

Louisiane a un an et Willie, trois ans. Notre aîné, Milor, qui a six ans, est maintenant en première année.

Vous formez un couple solide avec leur mère, Marie-Pier Veilleux. Considérez-vous que vous menez une belle vie?

Oui, je n’échangerais ma place avec personne. Où je suis, je me sens bien, humainement et professionnellement, toujours en montée. J’ai quand même une vie bien équilibrée. J’ai le temps de m’occuper de ma famille, je suis très présent. En même temps, je peux continuer de créer et de voyager. Le 17 novembre, j’ai fait un voyage de cinq jours à Londres avec un ami; d’abord, pour aller voir Björk en spectacle. Ma blonde m’a donné la permission de partir. (sourire) Alors, oui, je suis chanceux et privilégié.

On vous sent plus solide à 43 ans. Est-ce une question d’âge? Est-ce grâce à votre famille?

Tout va ensemble. Je n’aurais pas eu de famille si je n’avais pas été solide. Je dois me lever tous les matins pour les enfants, parce que ma blonde a des horaires plus conventionnels, étant donné son travail. Elle a un poste de directrice chez Moment Factory. Je vais mener mes petits le matin et je vais les chercher le soir. Je suis donc là pour eux. Entre-temps, je travaille dans mon studio. J’organise mon horaire, étant donné que je suis travailleur autonome. Ma blonde travaille fort elle aussi.

Vous avez réussi à avoir une belle organisation familiale...

Je dis souvent à ma blonde que notre belle «entreprise» familiale est bien gérée! Même sur le plan amoureux, lorsque des tempêtes surviennent, notre couple demeure solide. Nous avons un bon équilibre. Par exemple, ma blonde s’est blessée récemment: elle s’est fracturé un bras. Elle ne pouvait donc pas prendre les enfants dans ses bras, surtout la petite, alors je me suis occupé de tout. Avoir trois enfants, surtout quand ils sont en bas âge, ce n’est pas rien. Là, nous commençons à mieux dormir. Je vais toucher du bois. Tout ça me «grounde» et modifie même mon travail.

De quelle façon?

Avant, j’ai l’impression que j’étais beaucoup moins efficace. C’est bien sûr aussi une question d’expérience, mais c’est plus que ça. Je ne fais plus mon métier seulement pour moi. Je veux être fier de ce que je fais, que ça soit bon et bien fait, parce que je sais que ça nourrit ma famille. Mais je continue à travailler sans faire de compromis. Je ne me mettrai pas pour autant à écrire des «tounes» plus faciles pour plaire davantage. Par contre, à travers les années, je pense que je me suis assez développé en tant qu’artiste et que les gens ont compris quel était mon monde.

Quand prévoyez-vous lancer votre nouvel album?

En septembre, mais je prévois la sortie d’un premier simple au printemps et d’un autre un peu plus tard, juste avant l’été. J’ai aussi des projets de mises en scène: je travaille entre autres à celle du nouveau spectacle de Beyries et à celle d’un spectacle hommage à Georges Brassens. Je signe pas mal de mises en scène depuis cinq, six ans; je suis rendu à 20 ou 25. Les gens me téléphonent de plus en plus pour ça. J’ai quand même 25 ans de métier; j’ai commencé à 18 ans. C’est à ce moment-là que j’ai gagné le concours Cégeps Rock avec le groupe Doc et les Chirurgiens.

Le 1er mai 2020, à la Place Bell, à Laval, Yann Perreau sera l’un des invités de Paul Piché lors de l’ultime concert de la tournée «40 printemps». Il fait un duo avec le chansonnier sur le disque «40 printemps», en magasin.

Sa chanson d’adolescence

Sur l’album de duos «40 printemps», Yan Perreau interprète avec Paul Piché un des classiques de ce dernier. «Lors des spectacles de la tournée de Paul auxquels j’ai participé, je chantais plutôt, et à sa demande, ¨Réjean Pesant¨. J’avais accepté en lui disant que, si jamais il y avait place pour du changement, j’aimerais bien chanter ¨Chu pas mal mal parti¨, parce que c’est ma ¨toune¨ d’adolescence. Il m’a dit oui pour l’album qui a été lancé récemment.»