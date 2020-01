Feux en Australie : «Ça va être encore pire»

Les conditions météorologiques prévues au cours des prochains jours en Australie risquent de compliquer le travail déjà extrêmement ardu des services d’urgence qui combattent depuis des jours les importants feux de forêt qui ravagent une partie de l’île-continent, selon Patrick Lévesque, un pompier québécois établi dans le pays.

Le sud-est de l’Australie n’est pas au bout de ses peines. Un nouveau pic de chaleur attendu samedi – le mercure devrait grimper au-dessus de 40 °C – combiné à des vents de plus de 40 km/h pourraient faire progresser encore davantage les incendies meurtriers, si bien que des villes entières ont été évacuées au cours des derniers jours.

«Le problème que l’on a, c’est que la majorité des feux ne sont pas sous contrôle, souligne Patrick Lévesque. Les conditions qu’on va avoir [samedi] et dans les prochains jours, ce sont des conditions extrêmes. Si on a un feu qui commence, ce n’est souvent pas le fond du feu qui est le problème, mais les tisons qui s’envolent à des dizaines de kilomètres.»

Autrement dit, poursuit-il, les pompiers pourchassent constamment les incendies, sans véritablement être en mesure de les maîtriser.

«On court, mais on essaie juste de contenir les feux pour protéger les maisons et les vies humaines», note le pompier.

Pays en sécheresse

Contrairement au Canada, où les pompiers peuvent se ravitailler en eau à même les lacs et les rivières qui sillonnent les terres, l’Australie est aux prises avec une sécheresse qui perdure depuis des années.

«C’est un des gros problèmes, convient Patrick Lévesque. Quand les feux sont près de la mer, ça va, les avions peuvent aller chercher l’eau directement. Mais dans les terres ou dans les montagnes, on n’a aucune ressource. Les avions vont avoir de la poudre retardante, mais c’est vraiment la seule façon qu’on a de combattre les feux.»

Au moins 18 personnes sont décédées depuis le début de la saison des feux en septembre. Ce bilan humain pourrait encore s'alourdir, les autorités de l'État de Victoria ayant affirmé jeudi que 17 personnes sont portées disparues sur son territoire.

«Ça fait environ six semaines qu’on vit avec la fumée à la grandeur de la côte est principalement. Les gens sont fatigués, ils sont toujours sur le qui-vive parce que le feu peut travailler très rapidement. Ils sont épuisés physiquement et mentalement», décrit Patrick Lévesque.

Depuis le début de la saison des incendies, plus de 1300 maisons ont été réduites en cendres et 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit une zone plus vaste qu'un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas.