Ilya Kovalchuk s’amène chez le Canadien

Voyant son groupe d’attaquants décimé par les blessures, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a lancé un appel à l’aide au vétéran Ilya Kovalchuk, en lui accordant vendredi un contrat d’un an à deux volets.

Kovalchuk touchera 700 000 $ s’il évolue avec le Tricolore et 70 000 $ s’il est envoyé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. Il devrait se rapporter à sa nouvelle formation samedi.

L’athlète de 36 ans a vu son pacte avec les Kings de Los Angeles résilié à la mi-décembre et certaines rumeurs laissaient croire qu’il allait retourner en Ligue continentale. Cette saison, il a récolté trois buts et six mentions d’aide en 17 parties, tout en affichant un différentiel de -10.

En 897 parties en carrière en saison régulière dans la Ligue nationale (LNH) avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey et les Kings, Kovalchuk a totalisé 859 points (436 buts, 423 aides). Il a amassé 143 buts et 327 points en avantage numérique, ainsi que 61 buts gagnants, ajoutant 27 points (11 buts, 16 aides) en 32 parties éliminatoires dans la LNH. Kovalchuk a également inscrit 327 points (138 buts, 189 aides) en 298 rencontres dans la KHL, toutes avec le SKA de Saint-Pétersbourg.

Bergevin commentera sa nouvelle prise - sa deuxième en moins de 24 heures - après l'entraînement tenu en avant-midi à Brossard. Privé de Jonathan Drouin, Paul Byron, Brendan Gallagher et Joel Armia, le Canadien accueillera les Penguins de Pittsburgh, samedi.